Fallece George Michael

AP | NEKESA NUMBI MOODY Y GREGORY KATZ Publicada el

George Michael, quien saltó al estrellato con WHAM! y gozó de una larga y laureada carrera como solista en la que estuvo rodeado de polémica, falleció el domingo a los 53 años de edad, informó su publicista.

Michael murió en su casa en Goring, Inglaterra. Su publicista, Cindi Berger, dijo que no había estado enfermo. El manager del intérprete, Michael Loppman, dijo que la causa de muerte fue una falla cardiaca. Su familia emitió un comunicado a través de la policía de Thames Valley en el que dijo que él "falleció apaciblemente en casa durante el período navideño.

"La familia solicita que sea respetada su privacidad en este momento difícil y emotivo. No habrá más comentarios en este momento".

La policía emitió un comunicado en el que señaló que calificó la muerte como "inexplicable pero no sospechosa" y que se realizará una autopsia en su debido momento".

Michael gozó de inmensa popularidad en las primeras etapas de su carrera como ídolo de las adolescentes, con éxitos tales como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Young Guns (Go For It)" y "Freedom".

Como solista, se desarrolló en un cantante y compositor más serio, elogiado por la crítica por su enorme rango vocal. Vendió más de 100 millones de álbumes a nivel mundial, obtuvo varios premios Grammy y American Music Awards, y grabó duetos con leyendas como Aretha Franklin, Ray Charles, Luciano Pavarotti y Elton John.

Durante su carrera, su consumo de droga y su gusto por sexo arriesgado lo llevó a frecuentes enfrentamientos con autoridades judiciales, siendo el caso más famoso cuando fue arrestado en 1998 en Los Ángeles por indecencia pública. No obstante, logró dar un giro al incidente al convertirlo en material para una popular canción en la que hacía burla de su comportamiento, y la admisión de su homosexualidad en ese tiempo lo hizo aún más popular entre sus seguidores.

Michael, con un enorme atractivo y dominio del escenario, formó el grupo WHAM! con su amigo de la escuela, Andrew Ridgeley a inicios de la década de 1980. Con la ayuda de MTV, el colorido dueto cruzó el Atlántico para ganar popularidad en Estados Unidos, con Michael, como cantante principal, siendo normalmente el centro de atención.

Comenzó su carrera solista poco antes de que se desintegrara WHAM!, con la salida de su sencillo súper exitoso "Careless Whisper", lo que hizo que la transición fuera tersa. Los críticos generalmente veían sus canciones de WHAM! como música pop pegadiza desechable y a sus esfuerzos como solista le dieron reseñas mucho mejores.

Su primer álbum como solista "Faith", de 1987, vendió más de 20 millones de copias, y gozó de varios sencillos exitosos incluyendo la vulgar canción "I Want Your Sex", la cual recibió una ayuda inconmensurablemente de un provocativo video que fue transmitido ampliamente por MTV.

La canción fue controversial no sólo por su naturaleza explícita, sino también porque fue vista como alentadora del sexo casual y la promiscuidad en un momento en el que se estaba profundizando la epidemia de SIDA.

Michael y sus representantes trataron de comprimir este punto de vista con la composición de una nueva canción, "Explore Monogamy" (Explorar la monogamia).

En ese tiempo, Michael no había revelado su homosexualidad, y mucho de su éxito estaba basado en el atractivo sexual que tenía entre mujeres jóvenes. Su apariencia era tosca y provocativa, sus pantalones de mezclilla entallados, camisas apretadas, chaquetas negras de piel, su barba incipiente, y sus videos presionaron los límites aceptados, con muchas modelos en lencería compitiendo en la pantalla por la atención de Michael.

Pero la situación de Michael cambió abruptamente en 1998 cuando fue arrestado por conducta indecente en un baño público en Los Ángeles después de que fue avistado por un policía encubierto.

El arresto recibió atención internacional de la prensa, y pareció durante un breve tiempo que pondría en riesgo su categoría de un artista discográfico pop del más alto nivel.

Pero en lugar de salir con excusas por su comportamiento, presentó una canción y un video, "Outside", que arrojó luz sobre los cargos en su contra y en el que se burló del policía de Los Ángeles que lo arrestó.

Como todos sus esfuerzos en ese tiempo, sus ventas fueron prodigiosas y le ayudaron a dejar atrás el incidente. El arresto además lo impulsó a hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

“Patience”. De su último material lanzó el sencillo “Let Her Down Easy"