‘Yo merezco doble regalo’: Sienna Miller

Diciembre es sinónimo de fiesta para Sienna Miller, y este año, la actriz británica celebrará sus 35 años apenas tres días después de la Navidad.



“Voy a cumplir 35, ¡ay Dios, qué fuerte! No me imaginaba que todo pasaría tan pronto. Siempre ha sido horrible cumplir años tan pegado a Navidad, porque ni siquiera en mi familia todos se acuerdan.



“He mandado a varios galanes a volar por el simple hecho de que me dicen: ‘Toma tu regalo, que vale por dos, ‘Navidad y cumpleaños’. Y les digo: ‘No, imbécil, así no vale’. Navidad es uno, cumpleaños es otro, ¿qué debe hacer una mujer para que le respeten ambas fechas? ¡Darlas a respetar!”, señala.