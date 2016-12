ASTERISCOS *** QUE VENGA MÁS OBRA

*** QUE VENGA MÁS OBRA



La Dirección de Obra Pública del Municipio saca cuentas y presume una inversión propia de mil millones de pesos en acciones durante 2016, batallaron en arrancar pero dicen que ya traen ritmo.



*** SALIDA ALTERNA



El director de Obra, Carlos Cortés, asegura que 2017 debe tener mejor inversión. Y se compromete con terminar el bulevar Timoteo Lozano y conectar con el Siglo XXI para desfogar bulevar Aeropuerto.



*** LA MIGUEL ALEMÁN



Otra urgencia que estarán licitando en febrero próximo es la rehabilitación del pavimento de la Miguel Alemán. Eso sí, aclara que van a trabajar únicamente de noche para aminorar molestias en la caótica vialidad.

*** SENDERO SIERRA DE LOBOS



Luego de que este año el Instituto Municipal de Planeación (Implan) elaborara el plan maestro “Sendero Línea de Lobos”, para 2017 el Municipio proyecta realizar el proyecto ejecutivo de la primera etapa. Es otro pasito, lo que seguiría es bajar recursos para realizar la obra y no quede solamente en el papel.



* FIN A LA URBANIZACIÓN



El proyecto propone crear un límite simbólico y físico que marque el fin de la urbanización y el inicio del área natural protegida Sierra de Lobos. El total del plan implica una rehabilitación de un sendero de 35.83 kilómetros que va desde el camino de Hacienda Arriba hasta el camino a San Juan de Otates.



* CORREDOR DE TODOS



Además de pintar una raya al área urbana sería un corredor peatonal y ciclista en el que se fomenten recorridos de educación ambiental y de avistamiento de aves. Para su equipamiento se proponen habilitar 11 accesos a la ruta y 16 miradores, con elementos y mobiliarios de bajo mantenimiento.



* COMPROMISO DE GOBIERNO



En el Programa de Gobierno 2015-2018 del Municipio se compromete con Sierra de Lobos a la reforestación de 100 hectáreas en zonas desprovistas de vegetación, a elaborar el Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos” (que ya está listo), elaborar el proyecto ejecutivo y gestionar los recursos para la construcción de la primera etapa. El reto será no sólo gestión sino que la obra se vea ya.



* JUSTIFICACIÓN DE CIUDAD



El Implan advierte de poner freno al desarrollo económico y urbano que presiona la zona norte, por ejemplo en localidades como Ibarrilla, Medina y Ojo de Agua de los Reyes, que justamente colindan con el Área Natural Protegida de Sierra de Lobos, que es pulmón verde y zona de recarga de acuífero.



* PLANES MAESTROS



El Implan, que dirige la arquitecta Graciela Amaro, tiene elaborados una serie de planes maestros, por ejemplo de: Calzada, polígono Poliforum, corredor urbano Miguel Alemán, plan de manejo de la Zona Peatonal, estrategia de espacios públicos, registro del patrimonio cultural de la Ciudad Histórica, y los de coordinación para el desarrollo de la zona metropolitana León y también con Lagos y La Unión.



* DEL DICHO AL HECHO



Pero de lo que se trata es de que esos planes pasen a proyectos ejecutivos en la Dirección de Obra Pública y se materialicen pronto. Eso requiere de recursos y, antes, de voluntad política. Ahí están por ejemplo los planes de ciclovías, parques lineales y otra infraestructura, que caminan, pero no corren.

*** AYUNTAMIENTO, ASÍ SÍ



Una buena para el Ayuntamiento de la capital es que por fin se pondrá al corriente en pagar impuestos. A partir de 2017 Alcalde, Síndicos y Regidores pagarán el total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de su ingreso. Antes de plano se hacían “ojo de hormiga” y el Municipio cubría el pago con su gasto corriente.



* A PAGAR ISR



Actualmente los salarios en números cerrados para el Alcalde es por 91 mil 600 pesos al mes, del Secretario del Ayuntamiento 62 mil 700 pesos, para Síndicos de 50 mil 900 y para los Regidores por 44 mil 300 pesos, según información de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Al Alcalde le van a “tumbar” unos 19 mil pesos al mes, a los síndicos siete mil 800 y a los regidores seis mil 700 pesos.



* NO MÁS SALARIO



Eso sí, en el Ayuntamiento dicen que no hay trampa y ese descontón no lo compensarán con un incremento similar a sus percepciones, únicamente tendrán un ajuste por la inflación del 3%. Tampoco crea que lo hacen por buenos samaritanos, saben que eso acarrea observaciones de los órganos de fiscalización y es mejor ponerse en orden. Pero bueno, tomémosla como la buena obra.



* 10% AL SALARIO



A lo que sí no le entra casi nadie y en la capital se atrevieron fue a aprobar un incremento al salario de 10% para unos 800 trabajadores de los de menores percepciones. El alcalde priísta, Édgar Castro, y el Cabildo, mandan un mensaje positivo para motivar a su equipo y exigirle resultados.

*** LA MENTADA



El regidor del Verde, Sergio Contreras Guerrero, no dio tregua navideña a sus compañeros (9 PAN y uno PRI) que aprobaron el aumento a la tarifa de transporte público de 22% efectivo y 30% tarjeta general. En sus redes no se cansa de repetir lo que dijo en la sesión de Ayuntamiento, que fue “una gran mentada”.



* SOY CONTRERAS



Ironiza con su apellido y escribe en su tuiter: “Dicen que soy contreras porque pido que razonen y justifiquen sus actos, como no justifican el aumento al transporte público, por eso estoy en contra”.

Da abrigo Miguel Salim

Hace unos días el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, visitó la comunidad Playas de Sotelo, ubicada en la zona sur del municipio, para repartir cobijas entre los habitantes.



En Facebook, el legislador leonés agradeció por el cálido recibimiento y escribió: “Entregamos esta mañana cobijas y espero que sean de mucha utilidad en esta temporada invernal”.