III. El embargo ampliado

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ Publicada el

Continuando con las aventuras de un pasante de Derecho, una última “hazaña” del despacho de abogados de la Ciudad de México, a que me he estado refiriendo donde laboré solamente un año, relataré la tercera experiencia y la definitiva.



Cuando había una diligencia de embargo se acostumbraba que acudieran el Abogado Patrono, endosatario en procuración del título de crédito cuyo pago se demandaba, acompañado por dos pasantes de Derecho.



En esa ocasión correspondía al Lic. Hernández acudir a una diligencia de embargo en una empresa que se localizaba por el rumbo de la Villa de Guadalupe y nos dijo a mí y a Enrique Alpuche: - Jesús y tu “Campechano” me acompañan mañana al embargo que tenemos en la Villa, en la bodega de “Productos de Importación, S.A.”? - Yo le respondí que no iría porque la diligencia era muy temprano y tenía clases hasta la UNAM de siete a once de la mañana.



En tanto que Enrique “El Campechano” inmediatamente aceptó. El Licenciado Hernández luego luego dijo: - ya sabía que no ibas a querer ir Jesús porque eres bien sacatón” -.



En mi lugar se apuntó para ir a la diligencia Ismael Godínez, “La Migajona”, quien aparte de que era muy alto, fornido y obeso era muy agresivo en las diligencias.



Al día siguiente, cuando llegué a las oficinas cerca del medio día, aún no llegaban quienes habían acudido a la diligencia de embargo y ya cuando nos retirábamos a comer como a las tres de la tarde, arribaron el Lic. Hernández y los dos compañeros pasantes de Derecho, muy contentos presumiendo que el embargo había sido exitoso y que les había ido muy bien.



Después nos reunieron a todos en la sala de juntas y nos explicaron que en la empresa donde embargaron al administrador y representante legal lo habían procesado por un fraude y que estaba en el penal de Lecumberri interno desde hacía un mes, de tal manera que todo se facilitó, pues aunque la empresa estaba cerrada había una persona cuidando quien permitió su entrada y atendió la diligencia.



Pero además explicaron que el punto más importante aparte del embargo de varios bienes muebles era que en uno de los escritorios al vaciarlo encontraron un block con Cheques de Viajero previamente firmados y autorizados, pagaderos a la vista por mil pesos cada uno cuyo cantidad estaba impresa en los mismos y que eran noventa y seis.



El Lic. Hernández los sacó de un portafolios y les dijo que a todos les tocaría algo y empezó a repartir los Cheques de Viajero y entre risas y chascarrillos les dio dos a cada una de las secretarias, cinco para los pasantes y los demás los guardó para repartírselos entre los abogados.



Inclusive Ismael, “La Migajona” comentó: - fue un embargo ampliado - y todos prorrumpieron en más carcajadas; cuando puso enfrente de mí los cinco documentos que me estaba otorgando, al terminar la distribución, delante de todos se los devolví y le dije que no quería involucrarme en ese acto a mi parecer abusivo de su parte y que podría traer problemas.



Obviamente que todos se rieron y lo menos que dijo el licenciado fue que era un pendejo, agregando: - échalos para acá, si no los quieres ni modo – y los recogió.



Durante el mes y medio siguiente casi todos me molestaban, se disminuyó el trabajo para mí, era víctima de burlas y yo sabía que en voz baja, sin que aparentemente me diera cuenta, no se cansaban de decirme pendejo. La situación ya era insoportable para mí.



Pero efectivamente, como un mes y medio después un día que llegué a las oficinas como a las 11:30 de la mañana regresando de la universidad con mis libros en la mano, tuve que tocar porque la puerta principal estaba cerrada con seguro y cuando me abrieron grande fue mi sorpresa, pues era un Agente de la Policía, en aquel entonces denominada Judicial, quien me jaló y me introdujo al despacho y a gritos me preguntaba quién era yo, saqué mi credencial de estudiante y se la mostré y sin dejar de jalonearme me llevó al privado mas amplio y grande donde estaban otros dos agentes y allí entre los tres me interrogaron.



Y claro me informaron que todos los demás miembros del bufete que se encontraban temprano habían sido detenidos, inclusive las dos secretarias por robo de los cheques de viajero, los cuales al cobrarlos habían sido rastreados y todos los caminos conducían a personas que tenían relación con ese despacho.



Me preguntaron por el Licenciado Hernández y por el Licenciado Pérez Soto, por lo que deduje que a ellos no los habían detenido, así como también por Javier Criollo y Salvador Chavira.



Después de casi una hora de interrogatorio, uno de los tres agentes les dijo a los otros dos – este chamaco no tiene nada que ver, se nota que dice la verdad, además eso de que no aceptó los cheques, lo hicieron ver como un pendejo, pero por pendejo se salvó, a este hay que dejarlo ir -.



Uno de ellos me acompañó a la puerta de salida y me retiré con mis libros en la mano todavía azorado y me fui directo a mi casa.



Toda esa tarde no sabía qué hacer o cómo reaccionar si al día siguiente volver al despacho o esperar a que me llamaran. Fue así como al día siguiente me llamó el Lic. Zorrilla y me dijo que ya andaban arreglando en la Procuraduría el asunto de los cheques pero que por lo pronto no regresara al despacho sino hasta el lunes que estuviera todo resuelto, recuerdo que el día que me llamó era miércoles así que el despacho estuvo cerrado todos esos días hasta el lunes.



Cuando me presenté todo parecía normal, pero los compañeros y en especial la secretaria Anita me aplicaban “la ley del hielo”; de hecho solamente el Licenciado Zorrilla y el otro compañero pasante Javier Criollo, a quien le decíamos “El Monstruo Verde”, que tampoco había sido detenido, porque nunca había gastado los cheques, me dirigían la palabra.



Y precisamente Javier Criollo fue quien me platicó que había estado de la fregada la situación en el despacho, pero que en la Procuraduría el Licenciado Pérez Soto que ahí trabajaba tenía muy buenos contactos y había arreglado todo, pero que claro les había costado una buena lana. Y que todos andaban muy molestos con quienes no sufrimos la detención.



Días después, casi llegando el mes de diciembre el Lic. Zorrilla habló conmigo, explicándome que ya no podía seguir en el despacho; así lo entendí yo también y me entregó quinientos pesos para que me ayudara, los cuales acepté con gusto y no volví a saber jamás de esa firma de abogados que finalmente no resultó tan prestigiada como yo pensaba.