De crisis en crisis

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Antes de nada, permítanme desearles la mejor de las navidades y por supuesto un próspero Año Nuevo, ¿ya tienen sus propósitos para el año venidero?, habría que preguntárselo a nuestras autoridades, a ver si el año que viene ya se ponen las pilas y se ponen a trabajar en forma, recordemos que es el último año que tienen para demostrar si ya aprendieron algo en el año y meses que tienen en la administración, sin contar aquellos que están repitiendo en su puesto y que por lo que se ve no han aprendido nada, miento, si han aprendido a dar largas a los asuntos, hay uno por ahí que tiene bien aprendido el oficio, tan es así que por un lado tiene a un discípulo que le está aprendiendo muy bien. En fin, ya los veremos en el 2018 pidiendo nuevamente el voto, yo en lo personal no creo que repitan.



Y hablando de crisis, permítanme preguntarles, ¿Cómo les ha ido con el asunto de la falta de la gasolina? De verdad que ver para creer, ¿cuándo nos íbamos a imaginar ver la crisis ocasionada por la falta del combustible? En un país donde se supone que lo que abunda es el petróleo, ver el desabasto de gasolina y diésel es inconcebible que nos esté sucediendo esto, lo que ocasiona la corrupción y la ambición de la clase política en el poder. ¿Dónde quedaron las grandes inversiones en las refinerías, para fortalecer el sector refinación y no depender de las importaciones de estos combustibles, muy caros por cierto?.



Mientras tanto déjenme comentarles que ya nos enteramos que “La falta de hologramas” en SFR no fue responsabilidad del Instituto de Ecología del Estado, sino de la persona que lleva el control en el único centro de verificación en nuestra ciudad, al no prever con tiempo la falta de hologramas.



Por cierto, por ahí nos dimos cuenta de que un grupo verificador, que tiene presencia en varios municipios del estado, como Silao, León, Guanajuato capital, entre otros, tiene la intención de venir a invertir a nuestro municipio y así romper con el monopolio que se tiene en San Francisco en cuanto a verificación vehicular se refiere. Me comentan que cuentan con la tecnología de punta y con el personal altamente capacitado para cubrir las necesidades del parque vehicular de nuestro municipio y que no se esté sufriendo por la falta de hologramas, por fallas humanas. Enhorabuena.



Y hablando de la otra crisis, la de inseguridad, esta semana le tocó a la comunidad San Roque de Montes, lo que al parecer fue un tiroteo y donde hubo presencia muy fuerte de las diferentes policías y militares. Y por ahí nos enteramos que también en la misma hora y por el mismo rumbo, en el Barrio de Guadalupe, para ser más exactos, hubo otro hecho delictivo, todo parece indicar que se trató de un robo en una de las factorías que se encuentran en la zona. Más algunos otros hechos que no fueron denunciados, como el robo también a un empresario de la zona de San José de la Presa, al cual le robaron la nómina, junto con el ahorro y aguinaldo de los trabajadores. Pues no nos queda otra que estar muy atentos y cuidadosos en esta época.