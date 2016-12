Exhorta a gobiernos a ser más austeros

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Aunque el 2017 no ‘pinta bien’, las autoridades mexicanas deben buscar salir adelante no sólo oprimiendo al pueblo con alza de impuestos, sino también siendo austeros en los gobiernos y regular los salarios de las personas.



Así lo consideró el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia en vísperas del Año Nuevo.



Para el Obispo, el pueblo mexicano debe trabajar, primeramente, para no depender de otros y llenos de entusiasmo, reconstruir el tejido social para una mejor sociedad.