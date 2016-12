Se impone comercio por encima de la ley y de peatones

SARA JIMÉNEZ Publicada el

En Celaya, los permisos otorgados a comerciantes en administraciones pasadas para invadir o motivar la obstrucción de espacios peatonales, pesarían más que la aplicación de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios.



Aunque dicha Ley en su artículo 9 correspondiente a la Jerarquía de movilidad tiene a los peatones como prioridad para la utilización de la vía pública, el Municipio se ve impedido para liberar las banquetas de puestos ambulantes por estos permisos que otras administraciones les han concedido a las asociaciones que los representan, reconoció el director de Fiscalización Ignacio Lomelí Alejandre.



“Hasta ahorita hemos respetado lo que las administraciones pasadas dieron de permisos, todo lo que tenemos no ha sido producto de esta administración sino de administraciones, no de la anterior sino de muchos años atrás, y nada más revisamos que lo hagan en forma limpia, no agrandando sus metrajes poniendo mercancía a los costados, continuamente estamos levantando actas administrativas que pueden recaer el multas económicas para evitar esto”, dijo el funcionario, quien añadió que lo que dio en su momento el gobierno municipal no cambian al llegar un nuevo presidente.