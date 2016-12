ADOLFO MANRÍQUEZ MÉNDEZ | OPINIÓN Publicada el

Estaba muy enojado. Se me baja el berrinche al ver que cada vez es mayor el número de ciudadanos que así le llaman a los dizques derechos humanos.



¿Que si la marihuana? Los derechos humanos apoyan.



¿Que por qué no dicen que fueron guerrilleros procomunistas los que prendieron fuego a una gasolinera y murió alguien por apagar el incendio? Por los derechos humanos..! Pobrecitos pro-comunistas a quienes acusan..!



Y más pero aquí surge la pregunta: ¿Por qué sólo los comunistas, “liberales”, intelectuales de izquierda y tipos de esa clase los apoyan y ATACAN a nuestro glorioso Ejército?



Se los he dicho: es una MEGA conspiración contra el que nació el 24 de diciembre de hace muuuuchos años.



Una vasta conspiración que gana terreno día con día.



¡Y se regocijan los pseudo intelectuales! La pandilla comunista de Jo-jorge ca..stañeda, Leo Zuckerman, a veces Rucardo Rocha, Ana Lomelí, Adela Micha y otros más y sus invitados casi todos participantes de la misma línea antimexicanos.



Da asco ver sus programas en los que desorientan al pueblo. ¡Y No sólo eso! Lo manejan y lo controlan.. o al menos lo hacen pasivo, INDIFERENTE, mientras la Patria peligra.



¿Por qué Legalizar la Marihuana?



¿Por qué ATACAN al EJÉRCITO y La Marina si son los únicos que combaten al “crimen organizado” y al desorganizado también?



¿Por qué el PILLO, el DELINCUENTE tiene más derechos que UN POLICIA o que un CIUDADANO que se defiende?



¿Por qué atacan a LOS JUSTICIEROS que neutralizan CRIMINALES que son eliminados cuando asaltan a ciudadanos IN-DE-FEN-SOS?



¡Fíjense cómo le llaman a las personas que eliminan RATEROS; asesinos, gente armada SIN PERMISO para portar ARMAS?



El DE-LIN-CUENTE…¿Sí tiene permiso para portarlas? ¡Ah, pero sus defensores (de los pillos) son gente “de avanzada, LIBERALES, PROGRESISTAS, y lo peor: de los derechos humanos”.



Por eso cada vez más mexicanos les dicen DESHECHOS HUMANOS.



A Ud., que le han dejado INVÁLIDO por un balazo de un PILLO ¿lo defienden los derechos humanos? Pregúntenle a Alejandro Maravillo…



A Ud., que le han ASALTADO A SU CASA O SU NEGOCIO, ¿Lo defienden los derechos humanos?



¡Basta! Por eso ya le llaman…. Deshechos Humanos… Felices Fiestas.