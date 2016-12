La terca realidad Primera parte

ROLANDO FUENTES BERAIN Publicada el

Suspendo temporalmente el análisis que realizo de los funcionarios municipales que puede dar para todo el 2017. Sin embargo, no torturaré con las experiencias sufridas por tantas semanas a los conciudadanos que padecemos los malos servicios que muchos de ellos otorgan. En las próximas 2 columnas me referiré a 2 tragedias nacionales avisadas y recurrentes. ¿Sabe usted que en Celaya el 26 de septiembre de 1999 perdieron la vida el doble de personas que en Tultepec Edo. Mex. el pasado 20? ¿Se enteró de que Ismael Pérez Ordaz se negó categóricamente al apoyo de los 5 mutilados que aún vivían? Ya murió José Socorro Ortega García, bombero que anduvo limosneando apoyo para el mantenimiento de su prótesis. La administración de Ramón Lemus sí está ayudando a Ernestina Lizardi Córdoba quien perdió a su esposo e hijo en una de las tres explosiones, lleva 20 operaciones, le restan por lo menos otras 2 y le falta la prótesis del brazo.



Leonardo Miguel López Castañeda sigue sin su prótesis de rodilla izquierda. El número de heridos y mutilados es incierto ya que muchas personas de otros municipios y comunidades acuden para hacer sus compras en el área del Mercado de Abastos y posiblemente no formen parte de la estadística oficial de 348 heridos. En 1984 en San Juanico murieron 500 personas por las explosiones de los depósitos de gas de PEMEX, y en el 92 en el Sector Reforma de Guadalajara murieron 210, de modo que Celaya ocupa el triste tercer lugar, más decesos que los 28 de diciembre del 2002 en Veracruz, también por pirotecnia, los 49 niños de la guardería ABC de Hermosillo en 2009, las 53 personas del Casino Royal de Monterrey en 2011, los 25 muertos de la Torre de PEMEX en CDMX, los 20 de la explosión de un camión cisterna en Ecatepec y los 2 fallecidos en el Hospital de Cuajimalpa en enero del 2015.



La Policía Judicial del Estado de Guanajuato (PJEG) informó que en 1997 había decomisado ¡2 toneladas de pólvora en esa misma área! Los vidrios de la Central de Autobuses estallaron y en la segunda explosión murieron muchos socorristas, paramédicos, policías y hasta un reportero. La PGR informó que “Abarrotera de Celaya” y “Depósito de Fábrica de Pañales” acumularon pólvora y material pirotécnico. Se detuvo a Francisco Villalobos Zamudio y Antonio Amezcua Morales, ex directores de Fiscalización; Javier Regalado Medina, subdirector de Fiscalización; Maximiano Muñiz Nieto y Jesús De La Fuente Madrid, inspectores de Fiscalización por el delito de almacenamiento de material explosivo sin contar con el permiso de la SEDENA y Pedro Treto Guzmán, agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.



Entonces ya había antecedentes de corrupción, impunidad, sobornos, desobediencia a la autoridad, avaricia de los comerciantes, falta de seguimiento de fiscalización municipal, de modo que por eso fueron y son desdichas notificadas.