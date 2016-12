Homenajean obras de George Michael

AGENCIAS Publicada el

Los seguidores de la estrella del pop George Michael lloraban su muerte ayer, mientras organizaciones benéficas británicas elogiaban su generosidad.

El artista murió el domingo y muchos le rindieron homenaje en medios sociales, mientras que otros hablaban sobre años de buenas obras que recibieron poca publicidad.

Ayer se reconocía su labor ayudando a organizaciones británicas como Macmillan Cancer Support, Childline y el Terrence Higgins Trust, que ayuda a las víctimas del sida.

Michael hizo muchas donaciones y obsequios, incluidas las regalías del dueto "Don't Let the Sun Go Down on Me" que grabó en 1991 con Elton John, indicó Jane Barron, del Trust.