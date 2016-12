‘Éste ya se terminó’

LIC. MARÍA GUADALUPE SALAS LUGO Publicada el

Tal vez ya no sea el tiempo adecuado, amanecimos ya en Navidad. También tal vez los días que han transcurridos son fechas para muchos dolorosas. Muchos ni sabemos la razón del porque tanta tristeza o se sienta más la soledad, tendríamos que acudir a regresiones si es que creemos en ellas. Lo que si es cierto es que estamos aquí y somos quienes decidimos como pasar no solo estos días, sino todos los que trae el año. Las fechas no las pusimos nosotros. Son fechas fabricadas sin malicia o con toda la intención pero aquí están. Fiestas de Navidad que significan nacimiento, y es precisamente en esa palabra en la que podemos centrar nuestra conciencia para preguntarnos a qué queremos nacer: a una nueva vida, a un nuevo proyecto, a un camino distinto, a un nuevo amor, a una nueva ilusión, al amor a nosotros mismos, al amor de quien esté a nuestro lado, el amor a lo que hacemos.



Navidad es nacimiento, ser como ave fénix y volar con el resplandor que nos de la esperanza y la ilusión de ese nuevo momento. Démonos la oportunidad de nacer. Nadie debe tener la mirada triste, ni una vida llena de recuerdos dolorosos, nadie está aquí para sufrir ni que lo vean hacerlo, ni tampoco estas aquí para hacer sufrir a alguien más con tu tristeza y quieras compartir tu soledad. Afuera siempre existirá alguien que llene tu vida de luz y de magia, alguien a quien tú le puedas dar lo mismo, sea otra persona o muchas otras personas, sea una mascota o seas a ti mismo. Mereces nacer en el amor a ti mismo y por ende amaras a tu prójimo, amaras la vida y estas fechas no serán más sinónimo de regalos inservibles que solo alegran al momento de recibirlos. Recibe el amor de quienes te rodean, recibe tu amor propio que con ello se ira la soledad y la tristeza de no haber nacido en Navidad.



También se aproxima el día del remordimiento, los días en que recapitulamos y que tal vez a usted como a mí, no nos gusta reconocer que no cumplimos lo que con ánimo nos prometimos al inicio del año. Todos deberíamos tener el sentimiento de esperanza y que se valga volver a intentar y recomenzar con la llegada del Año Nuevo. Muchos ya nos dispondremos para dar gracias por el año que termina y comenzar el nuevo de una mejor manera, o eso sería lo ideal, estamos en un buen momento para hacer el balance del año que termina y pensar en los propósitos o re propósitos para el que comienza.



Si nuestra conciencia y nuestros valores nos lo permiten es la mejor oportunidad de ofrecernos el perdón primero a nosotros mismos y luego a los demás por lo que no hicimos o lo que les hicimos. Yendo más allá, podríamos perdonarnos por el amor que nos faltó dar y tal vez perdonar a quienes no nos lo dieron. Aún estamos a tiempo para preguntarnos si la forma en que llevamos nuestra vida nos hizo felices. Si el tiempo que distribuimos en nuestros días lo utilizamos para beneficiar a alguien con nuestros actos o egoístamente sólo a nosotros mismos, es decir, si no perdí el tiempo en cosas que no le aportaron nada a nadie, llámese familia, sociedad e incluso los amigos. Hoy es el tiempo de la introspección, es el tiempo para pensar en no volver a cometer los mismos errores.



Afortunadamente ya casi terminan las fiestas esperando sólo las que hagamos en estos últimos días del año, ahora ya no habrá más pretexto para enmascarar el escenario con una falsa alegría navideña o la amargura que a muchos nos embarga en estos días, viene ahora la parte dura sin que esto parezca una dicotomía entre el júbilo de tanta celebración y la ahora cruel realidad, esa realidad que cuando es sincera, dolerá por realizar la recapitulación del tiempo que no volverá. Tenemos ya solo una semana para que finalice el año, con él finalizara una etapa más, se cierra el libro, las líneas ya no se pueden borrar, ya no se puede sobrescribir.



Es el tiempo de cerrar un ciclo más y formular el balance de los doce meses. Sin mentirnos a nosotros mismos y analizar si fueron de provecho o de plano malos meses que dejamos ir como agua sin sabor. No se debe terminar este año sin que nos hayamos sentado a recapitular, pero sin auto flagelarnos, en cuántos propósitos no se cumplieron, cuántos sueños se frustraron, cuántas evasiones o pretextos para no realizar lo que dijimos o propusimos a inicios del año. Para todo lo que dejamos de hacer tenemos una respuesta: que no hubo dinero, no hubo tiempo, me fallaron, me faltó... y de verdad que sí nos faltó, pero fue la decisión para hacer lo que nos propusimos, para organizar nuestro tiempo y nuestro dinero, de este modo justificamos que este año que está por concluir pase en vano y la recapitulación resulte menos dolorosa. Con la justificación tal vez engañemos a los demás pero jamás podremos hacerlo a nosotros mismos.



Decenas de parámetros o perspectivas a evaluar pudimos tomar y calificar de bueno, malo o regular nuestro paso por este año terrenal. Seguramente cada uno nos dimos cuenta de cómo nos fue en estos 12 meses que prácticamente ya terminan; pero más fácil será que al hacer el balance podamos determinar lo que hemos logrado y nos causa satisfacción, aunque también en que nos fue mal para no repetirlo, recordar cuáles fueron nuestras metas y expectativas al inicio del año y por qué razón cambiaron o no las cumplimos en los meses que trascurrieron. Muchos nos negamos a la posibilidad de hacer el balance y créame que esto agrava las cosas, peor aún, si no tuvimos metas pasamos el año sin un proyecto entonces solo vivimos por vivir. Enfrentarnos a nosotros mismos es el peor de los infiernos, pero recordar que no somos perfectos hará menos dolorosa esa recapitulación.