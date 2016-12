Félix Ramírez Rentería Benefactor

EZEQUIEL HERNÁNDEZ LUGO Publicada el

“Aquel sentimiento más fecundo en bienes... Aquel sentimiento que llevado a su más alto grado, revela completamente la superioridad del hombre en la escala de los seres y que presenta su grandioso destino en toda su pureza, nos reúne aquí: El sentimiento de gratitud”... Fragmento de mi intervención oratoria ante las “Cenizas” del Benefactor, en el acto que se le tributó en el Ex Convento de Capuchinas, antes de llevarlas a la Cripta que para restos áridos, el “Benefactor Laguense” había adquirido en la Parroquia del Calvario. Él quería venir a esperar el Juicio Final al lugar donde nació, según está escrito en su disposición testamentaria. Era el jueves 24 de julio de 1997.



Nació Félix Ramírez Rentería el 6 de mayo de 1911, allá en el barrio castizo de La Purísima, frente a la Placita del Hueso, a un lado de la Plaza de Gallos, en el hogar de D. Félix Ramírez Gómez y de Da. Ma. Altagracia Rentería, padres también de Da. Ma. Guadalupe, de Da. Ma. del Carmen, de Da. María de la Luz, de D. Fermín y de D. José de Jesús. Fue monaguillo, primero en La Purísima y luego, en el Templo Parroquial de la Asunción. Compañeros en la Escuela Primaria tuvo a D. Raúl, a D. Samuel y a D. Juan Manuel Guerrero, hijos de D. Daniel Guerrero, vecino del Barrio del Quintaleño. Sintiendo el llamado sacerdotal, ingresó al seminario, pero viendo que no era su vocación, regresa a la casa paterna. En ese espacio, cultivó amistad con otros jóvenes que llegaron a ser sacerdotes; los PP. D. Antonio de Alba y D. Manuel Prado. Amistad que le duró toda la vida.



En busca de trabajo, ingresa como aprendiz a la Oficina Local de la Secretaría de Hacienda, ahí conoció a D. Manuel Díaz Frías, quien lo enseñó a trabajar en esta dependencia. D. Félix apenas tenía quince años de edad. Comentaba D. Félix que: “...como la máquina de escribir siempre estaba ocupada, para enseñarse él ideó un teclado de madera y ahí se enseñó a conocer su teclado...”. Cuando llega como Jefe de la oficina D. José Raymundo Cárdenas del Río, hermano del entonces Presidente de la República, simpatizó con dos jóvenes laguenses: Félix Ramírez Rentería y Diego Moreno Cervantes, a quienes les consiguió empleo, pero en la Oficina de Hacienda de León, Guanajuato, a donde se trasladan, trabajando en el Área de Fiscalía. Luego emigra a la Ciudad de México donde se establece con todo y familia.



El año de 1934 es enviado como Jefe de Contabilidad a Parral, Chihuahua, donde permanece tres años. Allá conoce a quien debería de ser su compañera para toda la vida, a Da. Herminia Espinoza, con quien procreó dos hijos: D. Félix quien estudió Medicina y Da. María Elena, que estudió Biología. En 1936 regresó a la Ciudad de México.



En 1940 solicita Licencia para separarse temporalmente de la Oficina de Hacienda, para incorporarse al Departamento de Contabilidad de Petróleos Mexicanos, en Las Choapas, Ver., en el Área de la Explotación Petrolera. Dos años mas tarde se reincorpora a la Secretaría de Hacienda, donde imparte varios cursos de capacitación en su especialidad y es nombrado luego Inspector Fiscal; comisión que lo hace recorrer todo el País practicando auditorías, lo que le hizo aumentar el número de amistades, por su fino modo de ser.



En 1950 es enviado al Departamento Técnico Calificador del Impuesto sobre la Renta, a la Oficina Central de Hacienda, en Palacio Nacional. El año de 1959 se jubila en Hacienda e instala su propio despacho de Contaduría Pública, llamado “Técnica Fiscal”; ahí ejerce su profesión de Contador Público hasta su muerte.



Luego de un tiempo de vivir en la soledad por el fallecimiento de su primera esposa, ensaya nuevamente la aventura matrimonial; ahora con Da. Maricela Arroyo, con quien procreó a Da. María Altagracia Ramírez Arroyo, quien estudió Administración de Empresas. Pero... ¿Por qué Lagos lo recuerda y dedica una de sus avenidas poniéndole su nombre? Porque el nombre de Félix Ramírez Rentería está ligado a ese benéfico grupo de laguenses avecindados en la Ciudad de México llamado Acción Cívica Laguernse, quienes unían sus esfuerzos para promover, a distancia, el mejoramiento de su Lagos.



Rendir homenaje a Félix Ramírez Rentería, es hacerlo a María Soiné de Helguera, Enrique Aragón Echegaray, Carlos González Peña, Jesusita Gómez, Carmen Ramírez Rentería, Dr. Mariano Azuela, Ing. Hermión Larios, Lic. José de Jesús Torres, José Cervantes, Pancho Maldonado, Mercedes Zermeño, Rosa Orvañanos, Aurora Anaya, Georgina Moreno, Ignacio Pérez Sandi, José de Jesús Lugo, Ignacio Helguera, Paz Martín del Campo, Eduardo González Ibarra, Francisco Medina Mora, Ing. Cartos Tovar, Antonio Gómezanda, Salvador Azuela Rivera, Daniel Ibarra Sambrano, Urbano Zamorez, etc. etc. A ejemplo de este grupo, luego se integró en Guadalajara su Acción Cívica Laguense.



A estos grupos se deben, por ejemplo: Alumbrado y Columnas del Puente Grande; la Calzada Pedro Moreno y reformas para el mejoramiento del Jardín Grande; el Monumento a D. Pedro Moreno; la Biblioteca Francisco González León, el Reloj Musical del Templo Parroquial de la Asunción; los Instrumento Musicales para la Banda Apolonio Moreno, etc. etc.



Una de las acciones propias de D. Félix Ramírez Rentería fue, que con motivo de los festejos del IV Centenario de la Fundación de Lagos, fue que él intervino ante el Lic. Medina Mora, entonces Director del Banco Nacional de México, para que fuesen acuñadas las Monedas Conmemorativas de Oro y Plata, que puestas a la venta, en mucho ayudaron para los gastos de los festejos. Para lograrlo, hipotecó en el mismo Banco, su Edificio Guadalupe, que luego rescató.



Este caballeroso laguense falleció en la Ciudad de México, el miércoles 28 de mayo de 1980 y fue sepultado en el Panteón Jardín. Fue un personaje de nobles raíces y patrióticas acciones, un ejemplo difícil de imitar para las nuevas generaciones. El Ayuntamiento Laguense le otorgó la Presea Mariano Azuela, máximo galardón que se otorga a sus hijos predilectos y más distinguidos.

