Localizan cuerpo calcinado

Totalmente calcinado y sin vida fue encontrado un hombre la madrugada de este 24 de diciembre el la colonia San Juanito cerca de Río Guanajuato.



Hasta el día de ayer no había podido ser identificado debido a que rostro y cuerpo estaban totalmente calcinados por las quemaduras.



Laura Edíth Ortega Pérez, Directora de Investigaciones de la Subprocuraduría de Justicia Estatal de la region B, con sede en la ciudad de Irapuato, reveló que aunque no está identificado, al momento de su hallazgo tenía sangre en la nuca por lo que se presumo fue por un disparo de arma de fuego para ejecutarlo.



“Se localizó una persona del sexo masculino completamente quemado, tenía sangre en la nuca, se levantó al cuerpo y lo único que se encontró una tapadera de una garrafa, desconocemos si sea la tapa de una garrafa de combustible, estamos en proceso (de investigación), y no ha sido identificada tampoco tenía ropa”, refirió.