Bloquean crucero en Oaxaca por deudas de Sedesol

EL UNIVERSAL | Ciudad de México

Responsables de al menos 200 estancias infantiles bloquean un crucero vial en la zona conurbada a la capital para exigir a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.



En la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, frente a las instalaciones, en jurisdicción de Santa Lucía del Camino, los manifestantes señalaron que cada estancia particular recibe como apoyo mil 800 pesos por cada niño que atiende, dinero que fue retenido sin explicación alguna.



El delegado de la Sedesol, Martín Vásquez Villanueva, arribó al lugar de la protesta para dialogar con los inconformes, a quienes les explicó la situación del retraso del recurso financiero, mismo que se encuentra garantizado; no obstante, los manifestantes decidieron permanecer en el lugar.



De acuerdo con la dependencia, el subsidio correspondiente al cierre de año está sustentado y garantizado y se encuentra en proceso la liberación de ese recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



“Al cierre de cada ejercicio, por cuestión de control presupuestal la SHCP mantiene bajo "ambiente controlado" la liberación de los recursos reservados para diferentes programas del gobierno federal a través de sus diferentes instancias, como es el caso particular de la Sedesol y en este caso específico los recursos del subsidio para estancias infantiles”, indicó.



Agregó que durante el ejercicio 2016, la delegación Oaxaca ha trabajado de la mano con los prestadores de servicio de estancias infantiles con asistencia técnica y capacitación, para efectos de garantizar el buen funcionamiento de las guarderías con la entrega puntual del subsidio mensual, y otros recursos extraordinarios para rehabilitación de la infraestructura de servicio, con la finalidad de brindar una atención oportuna a los beneficiarios de este programa.