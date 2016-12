Causa producción baja que escaseen combustibles

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el desabasto de combustible en una tercera parte del país derivó de una medida tomada por la empresa, luego de que las refinerías empezaron a fallar en el envío que hacían a las terminales de almacenamiento.



“En septiembre los empresarios nos dimos cuenta que empezaron a fallar las refinerías en el envío por poliducto a las terminales de almacenamiento (…) Se hizo una revisión en el marco de protección de vida a las personas que trabajan en las refinerías y se desmantelaron los equipos que estaban en malas condiciones”, puntualizó el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González.



En entrevista con Radio Fórmula, precisó que desde ese mes se inició la reparación de equipos que estaban en malas condiciones, lo que provocó que algunas refinerías pararan o trabajaran al 20% de su funcionamiento. Eso, a su vez, ocasionó que hubiera un cuello de botella y que el producto que refinamos en el país sea menor, señaló.



Destacó, asimismo, que en algunos lugares el desabasto se debe a las tomas clandestinas, como ocurrió en Guanajuato, donde el poliducto fue asaltado.



“En otros lugares sigue atacando los poliductos la delincuencia organizada, y hay problemas graves en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Michoacán y en Puebla, y creo que también en Sinaloa el poliducto se clausuró, tiene como mes y medio sin trabajar, todo se está llevando por tierra, entonces es un problema de logística… No hay pipas suficientes en el país para reemplazar el transporte que se realiza por el poliducto”.



Sostuvo que están tomando medidas de prevención ante la especulación en cuanto al abasto y a un aumento en el precio de gasolinas.



Agregó que ha estado en comunicación con el área de logística de Pemex y los presidentes regionales de la Amegas, y tiene conocimiento de que se está trabajando para solucionar el tema de desabasto.



González también se refirió al anuncio de la liberación de los precios de la gasolina, e indicó que los empresarios gasolineros consideran que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cometió un error al no dar las reglas y metodología con anticipación.



“La liberación es atrabancada, es adelantando mucho los tiempos, y provocó que se abra en solamente dos estados, Baja California y Sonora, el día 30 de marzo. Y en todo el país la siguiente semana, el 1 de enero, va a haber un precio máximo en toda la República, que Hacienda y Crédito Público seguramente va a determinar el 31 (de diciembre) en la tarde”.



Pablo González recalcó que han recomendado al gobierno federal y a la Secretaria de Hacienda valorar el impacto social que tiene el aumento en el precio de la gasolina, y que no se corra el riesgo de hacer un aumento indiscriminado cuando no existen condiciones de competencia efectivas.