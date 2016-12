Propone PRD moratoria para aumento de precios en gasolina

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El secretario de Acción Política Estratégica del CEN del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, expresó que fue un error adelantar la liberación de los precios de las gasolinas, por lo que propuso al Ejecutivo federal una moratoria a medida hasta revisar a profundidad la afectación que tendrá entre los mexicanos.



"Fue un error adelantar la liberación, no están dadas las condiciones para que el mercado funcione sin provocar perjuicios a la población, ya lo estamos viviendo, a unos días de liberalizarse los combustibles hay un caos en el país por el desabasto de gasolina que hay en varios estados del país.



“Mentira” que esta medida no influirá en el crecimiento de la pobreza, porque quienes están en este grupo no tienen auto, por supuesto que influirá porque tendrá un impacto en el crecimiento de la inflación en el 2017", detalló



Advirtió que los ciudadanos se verán afectados sin excepción de ser usuarios o no de automóviles, toda vez que el incremento en el precio de las gasolinas que se prevé por las mismas autoridades federales es de entre 20% y 25%; mientras que el aumento al salario mínimo es de siete pesos.



“No tienen congruencia estos aumentos, es indudable que los ciudadanos nos veremos afectados en nuestros bolsillos. En el PRD rechazamos categóricamente la liberalización de precios de la gasolina, medida a la que se suma el desabasto del combustible en varias partes del país, por ejemplo, Michoacán, Puebla, Querétaro y también en el Valle de México, incluida la Ciudad de México", criticó