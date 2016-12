Sirios asilados en México

EL UNIVERSAL | Aguascalientes Publicada el

- Tamer, Hazem y Zain se pierden entre la multitud. Los tres jóvenes miran fascinados los fuegos artificiales que explotan en el cielo, así como a las personas disfrazadas de catrinas que desfilan frente a ellos en un festival de muertos. Caminan relajados entre la gente en las principales calles del centro de Aguascalientes. Saludan sonrientes y efusivos —con un abrazo o con las palabras atropelladas del español que van aprendiendo— a otros jóvenes que se encuentran a su paso y que ahora se han convertido en sus amigos. Justo en ese momento te das cuenta de que no son mexicanos, porque al entablar una conversación se percibe el choque cultural: palabras en árabe, inglés y español, todas al mismo tiempo.



Hazem, el chico de 24 años que siempre carga en su cuello una cámara, no deja de tomar instantáneas; algo similar ocurre con Tamer, de 28, pero él hace videos; Zain, de 23 años, intercambia comentarios con Hazem cuando las luces iluminan la oscuridad de la noche, como si lanzara sugerencias del momento en que debe tomar la fotografía.



Estos jóvenes son de Siria —país ubicado en la costa oriental mediterránea que comparte fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y Líbano, y que desde 2011 se encuentra sumido en una desgarradora guerra civil contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad—. Llegaron a México en mayo y junio, provenientes de distintos países en los que esperaron por meses para que el Proyecto Habesha, del que forman parte, los trajera al país y así continuar con sus estudios y en un futuro no muy lejano regresen y contribuyan en la reconstrucción de las ciudades, del tejido social afectado por las atrocidades del conflicto bélico.



Los tres, de un grupo de cinco que se encuentran en México, llevan medio año asistiendo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde, además de aprender español, llevan materias optativas, como Arte Moderno Latinoamericano y Literatura, que les ayudan a adaptarse a la nueva cultura en la que viven. Por eso, cuando se les ve tan aclimatados en la ciudad y con la gente, minutos antes de entrar en un bar, es inevitable pensar: “¿el ruido de la pirotecnia no les recuerda las bombas que los alejaron de casa?”.







La base en México



Los estudiantes sirios que llegan a México por medio del Proyecto Habesha pasan una temporada en Aguascalientes antes de ubicarse en las universidades con las que el proyecto tiene convenio: Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey y Anáhuac.



“Queremos que lleguen a Aguascalientes porque queremos crear una base, un equipo, que se conozcan entre ellos, que tengan un aterrizaje en común, y no tener satélites regados. Siempre creímos que llegar a la Ciudad de México directo de Siria es muy caótico y Aguas es una ciudad segura, tranquila, fácil, limpia y conservadora; eso es importante porque los chicos son conservadores, se entienden mejor en un ambiente similar. Una vez que pasan por ese proceso de adaptación, pueden viajar a la Ciudad de México o a otro estado. Ahí conocen más del país, del idioma, aprenden a usar el transporte y a crear una rutina”, narra Adrián Meléndez, fundador del proyecto, en entrevista con EL UNIVERSAL. Y no sólo realizan actividades para integrarse a la comunidad. En las oficinas del proyecto en Aguascalientes organizan proyecciones de películas árabes cada fin de semana; incluso, iniciaron una serie de cursos para enseñar su idioma nativo.



Ha sido tanta la aceptación de los jóvenes por parte de los habitantes, que Claudia Mora, habitante del estado, quien se enteró en Facebook de la iniciativa, decidió construir dos departamentos para alojar a los estudiantes en un terreno cercano a la universidad; les cobra una renta mensual de 500 pesos y planea construir más espacios para quienes están próximos a llegar.



En esos departamentos viven Zain y Hazem; Tamer compartió un tiempo con Hazem, pero decidió buscar un cuarto en el centro de la ciudad, luego de que Adrián les dijera que podían moverse a cualquier parte que les gustara. Los tres se mueven libremente por todo Aguascalientes en transporte público. En seis meses han vuelto este poblado de México en su hogar.



La iniciativa mexicana Proyecto Habesha se ha puesto el objetivo de traer al país a 30 jóvenes sirios en calidad de estudiantes y no de refugiados. Todos sus candidatos son alumnos sobresalientes que tienen la convicción de continuar con su formación fuera de su nación. El avance ha sido lento, porque aunque cuentan con voluntarios con experiencia en operaciones humanitarias y organismos internacionales, no en los procesos para conseguir los fondos, ya que se necesitan 160 mil pesos para el traslado de cada estudiante.







- “Es mejor estar fuera, aunque sin familia”



Hazem Sharif baja el volumen de la música; salió de la ducha y se dispone a arreglar la pequeña habitación que es su hogar en Aguascalientes: un cuarto con una litera, un escritorio, una cocineta y el baño. La melodía era del cantautor español Pablo Alborán, a quien conoció una vez que llegó a México y que le sirve para aprender el idioma, el cual considera sencillo porque es parecido al suyo.



El joven de 24 años se expresa con propiedad y consulta educado antes de emprender algún movimiento. “Es un buen musulmán, reza cinco veces al día, no bebe y es muy formal”, refiere Adrián Meléndez al platicar de la forma en la que Hazem rechazó la invitación de ir a un bar.



Hazem es kurdo (minoría étnica en Siria) y por eso el pueblo en el que se crió le enseñó la sencillez con la que se desenvuelve en su vida diaria; también por eso él vivió de manera distinta la guerra: su ciudad no fue destruida por los bombardeos, sino por los golpes certeros en la economía. “La guerra es muy diferente en las distintas ciudades de Siria. Por los bombardeos no podías viajar a otros lugares y te quedabas sitiado. Cada persona tenía que pelear por algo que no sabía qué era. Por esa razón uno decide dejar todo: familia y memorias; luego de 12 años de escuela en Siria, llegas a otro país a trabajar en restaurantes y cafés”, narra al pie de su cama.



Hazem tiene cinco hermanas y siete hermanos. Todos están separados y regados por todo el mundo: Siria, Irak, Suiza, Alemania y él está en México. “Tener a mi familia así es un sentimiento muy difícil, complicado, porque tu familia no puede estar junta. Pero puedes ver que eso es mejor para ellos, porque en Siria ellos tendrían que pelear. Es mejor estar fuera”, asegura, aunque uno de sus hermanos está en la milicia, combatiendo contra el ejército islámico en Mosul.



Él abandonó Siria en 2013 y llegó a Irak, donde estuvo durante tres años y donde conoció Habesha. Estuvo un mes más en Irán antes de arribar a México por medio de fondos otorgados por la cadena Cinépolis.



No terminó la preparatoria porque debía iniciar su servicio militar. No tuvo elección: pelear en el ejército sirio o salir del país. “Como sirios es muy complicado obtener los pasaportes. En los aeropuertos teníamos que dar muchas explicaciones”, relata.



Hazem quería ser ingeniero en informática, pero como refugiado al trabajar en organismos humanitarios descubrió que quiere dedicarse a la Gestión de Proyectos, en su caso, de ayuda humanitaria, que estudiará en el Tecnológico de Monterrey en Querétaro, puesto que teme al caos de la Ciudad de México. “Nosotros necesitábamos esta ayuda; sabemos que otros mexicanos no tienen acceso a la educación, por eso para mí es muy valioso que lo hagan. Tengo cuatro años que no veo mi mamá y solamente quiero la oportunidad de terminar mis estudios. Esta ayuda significa que tenemos una nueva familia y es nuestra responsabilidad ayudarla”.















- “No pierdas la esperanza y sé fuerte”



Zain Alabdin Ali sostiene apenado la guitarra. Se sonroja. No se anima a pasar sus delgados dedos sobre las cuerdas; dice que apenas está aprendiendo, que no es difícil, sino cuestión de práctica y él sólo le dedica 30 minutos, a veces, a la semana. Prefiere repasar lo que aprende en clase y ver películas en árabe para hacer la selección de las proyecciones semanales.



Es el más joven de los tres estudiantes sirios que están en Aguascalientes y, pese a sus 23 años, antes de dejar su país por la guerra cursaba el cuarto semestre de Medicina con una especialidad en Terapia del Lenguaje.



Vivía en Aleppo (la mayor ciudad de Siria y una de las más afectadas y destruidas por el conflicto bélico) y pensaba que la situación era algo pasajero; por eso cuando abandonó su hogar salió sin una sola pertenencia. “Pensamos que íbamos a regresar”, dice Zain, mientras coloca su guitarra en la cama del pequeño departamento en el que vive a unas cuadras de la Universidad de Aguascalientes.



Su familia (padres, tres hermanas y un hermano) está en Líbano desde octubre de 2012. En un trayecto que les tomaba de cinco a seis horas, de Aleppo a Líbano, por la guerra les tomó 36; pero lo valió, puesto que en la actualidad miles de personas están huyendo de la ciudad.



En Líbano fue voluntario en una escuela para niños sirios. Al recordarlo se le ilumina el rostro e inicia un relato: después de 22 horas de vuelo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue recibido con mensajes de niños mexicanos escritos en inglés en hojas de colores. Un par de aquellos trozos de papel se encuentran pegados en la pared de su habitación.



“Mi nombre es Enrique. Tengo 13 años. Sé que estás sufriendo mucho, pero sé fuerte, la guerra va a terminar pronto. El mundo está trabajando en ello. Soy mexicano y quiero ayudarte. No pierdas la esperanza y permanece fuerte”, reza una de las cartas que Zain atesora. Quizá le recuerda el espíritu de los niños de su país, por los que quiere regresar a Siria cuando termine la guerra. Sólo que ahora con otra carrera: Arquitectura. Su país va a necesitar más que nada eso, dice.



“Me sentí bienvenido. Me sentí muy bien con los mensajes y luego fui a la escuela y les agradecí”, narra.



A Zain le tomó un año y medio poder llegar a México, porque Habesha demoró en encontrar a alguien que donara los fondos necesarios. Fue Diego Gómez Pickering, el embajador de México en Reino Unido, quien los dio. Después de los seis meses que va a pasar en Aguascalientes aprendiendo español, viajará a la Ciudad de México a iniciar su carrera: tal vez en la Iberoamericana o en la Anáhuac, aún no se define.



Mientras, disfruta de sus clases, incluida la natación; también de las quesadillas de dos tortillas que él no se acostumbra a nombrar como sincronizadas. Pero, dice, quiere aprender de todo y de todos. “Alguien me dijo que era importante aprender algunas groserías, pero no las uso”, lanza con una sonrisa.







- El joven enamorado del español y el mezcal



Tamer Abu Manssour se coloca frente al pizarrón. Pide que le dicten una palabra en español. Con la tiza blanca comienza a conjugar los verbos: leer, mentir y venir. Los pronuncia antes de escribirlos; lo hace pausado y al terminar de inmediato pide la siguiente palabra. Pocas veces se equivoca; incluso él mismo es quien nota el error y borra para reescribir la letra o la vocal correcta. De los tres, él es quien habla y escribe mejor el español. Quizá le ayudó que antes de llegar a México empezó a aprenderlo leyendo.



Tamer se muestra entusiasta a pesar de que su maestra y compañeros de clases (otros dos chicos extranjeros) no han llegado y entra a otra clase donde todos los jóvenes hablan español. No parece que la noche anterior haya compartido tragos con sus amigos, puesto que a las siete de la mañana, a pesar de ser sábado, estaba puntual en la acera frente a su casa para tomar el camión que le cobra cinco pesos y lo lleva a la universidad.



Quiere aprender. En las paredes del cuarto que renta en el centro de Aguascalientes (una habitación en una casa de dos mexicanas) siempre hay hojas colgadas con verbos, palabras, oraciones escritas en español, incluida una lista de groserías. Apenado, asegura que “pendejo” era su bad word favorita.



—¿Te gusta Manu Chao?— se le cuestiona cuando se descubre en una hoja de cuaderno los versos de Mentira.



—¡Sí! Es muy fácil de entender.



—¿Como el libro cerca de tu cama?— la pregunta se realizó luego de notar un ejemplar que estaba escrito en español y se encuentra sobre un guacal de madera que simula un buró.



—Sí. Estoy leyendo poesía de un escritor de Aguascalientes que se llama Benjamín Valdivia (se refiere a El juego del tiempo, libro editado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el año de 1985).



Después habla de la comida y las bebidas. El chorizo y el mezcal son sus favoritas. Las tortillas también, pero sólo de harina, de las de maíz no le gusta la textura. Sobre que está aprendiendo a bailar salsa y lo delicioso que cocina falafel (croqueta de garbanzo y haba).



Tamer vivía en Sweida, un pueblo al sudoeste de Siria. Su vida, antes de la guerra, la combinaba entre los estudios y el trabajo, y de pronto tuvo que iniciar una vida de trotamundos: viajó a Damasco (la capital y la segunda ciudad más grande de Siria), donde estuvo trabajando en cafés y restaurantes. Sus hermanos, una mujer de 21 años y un hombre de 23, y su madre se quedaron en su ciudad natal, porque luego de que su padre murió, ella tuvo que casarse con su cuñado como marca la tradición.



En 2012, un año después de que inició la guerra, se mudó a Líbano, donde trabajó en un bar. Después empezó a trabajar en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y se volvió a mudar, ahora a Turquía, donde empezó a escribir reseñas de libros que publicaba en un periódico local. En estos dos países estuvo un año como ilegal porque las personas originarias de su país son rechazadas.



En ese momento se enteró del Proyecto Habesha y de inmediato se postuló. “Quiero estudiar cinematografía, porque necesitamos reconstruir Siria y podemos hacerlo también desde los medios de comunicación para cambiar la imagen negativa que se tiene de mi país”, explica Tamer en la conversación que se tiene en la sala de casa. Tardó un poco más de un año para llegar a México. Los fondos se obtuvieron por medio de la donación que realizó la mueblería Akabani.



Al terminar sus estudios, los cuales cursará con una de las becas de la Universidad Iberoamericana, espera regresar a Siria, aunque no sabe cuándo sea posible.



“Es como una tercera guerra mundial [el conflicto en Siria] y llevará tiempo arreglarla. Está muy caliente la situación”, dice entre risas por la pronunciación de su español.



Tamer va cuatro días a la semana a la universidad. Los sábados los dedica a las clases de español. Y actualmente está trabajando en un proyecto escolar, junto con sus compañeros mexicanos de clase, sobre Damasco, donde va a representar escenas de drama sobre la guerra en su país.



Este joven de 28 años está tan adaptado a México que recientemente inició una relación amorosa con una joven originaria de Aguascalientes. Ella se llama Circe.



—¿Tienes novia? — se le pregunta una vez que se ha roto el hielo y ha hablado de los dos tatuajes que tiene en el cuerpo; ambos símbolos de la cultura de su país.



—¡Sí! —, dice y suelta la carcajada—. Para mí fue muy normal, como hubiera sido en Siria, porque la comunidad árabe es similar a la de aquí.



Y remató: “La gente aquí es muy amigable. Tengo muchos amigos mexicanos, los he conocido haciendo malabares de circo. Estar aquí cambió mi vida. Puedo continuar mis estudios y he podido aprender nuevas cosas, como un idioma. Después de seis años de guerra me siento tranquilo, teniendo una vida normal, como la tenía en Siria antes del conflicto”.







- Piden a la UNAM más apoyo para abrir puertas



EL UNIVERSAL tuvo acceso a una carta que, en julio, el escritor Fernando Savater le envió al entrante rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, en la que lo exhortaba a apoyar a Proyecto Habesha para que la máxima casa de estudios se convirtiera en una de las instituciones públicas de educación superior que abrieran sus puertas a los jóvenes sirios.



“Con mi carta sólo quise indicar al señor rector mi interés por el proyecto. Creo que la UNAM es una gran institución académica para apoyar la iniciativa, que es una buena manera de tender puentes entre culturas y ayudar a la juventud que padece por culpa de los conflictos bélicos”, refirió en entrevista con esta casa editorial el filósofo español.



Habesha está en búsqueda de convenios con universidades con las que puedan obtener becas a 100% y planes de estudio flexibles para la integración de los estudiantes. Con la Universidad Iberoamericana logró 10 becas completas, por eso Essa Hasan, el primer estudiante sirio en llegar a México en 2015, estudia ahí una maestría en Comunicación; lo mismo que Karam, quien llegó al país en enero pasado ayudado por una familia veracruzana, fue acogido por el proyecto para que estudie su maestría en Administración de Empresas.



“Con la UNAM se está trabajado el convenio desde hace más de un año. El doctor José Narro, antiguo rector, tuvo una excelente disposición y dijo que era una obligación moral para la UNAM sumarse a esta iniciativa. Se trabajó todo el documento con el abogado general, pero Narro no alcanzó a firmarlo. Retomamos conversaciones con la nueva abogada general [Mónica González Contró]. Ellos dijeron desde el principio que estaban dispuestos, que se sumaban y eran sensibles a la causa, pero se ha venido atrasando. No sé qué sea: algún miedo, alguna duda”, dijo Adrián Meléndez.



Este convenio con la UNAM es de gran importancia para Habesha porque resolvería la falta de recursos.



“Fundación UNAM se ofreció a poner los recursos. Nuestro único obstáculo es esa manutención mensual que nos cuesta mucho trabajo obtener y aquí estaría resuelta. Firmando este convenio, nosotros podemos responder a una serie de candidatos, o gente que tiene el perfil. Incluso, hay estudiantes que identificaron los programas en la UNAM y quieren estudiar ahí”, aseguró Meléndez.



Tal es el caso de Silva, que será la primera mujer siria en llegar al país, y Jakdar, quien ha rechazado oportunidades de ser acogido en Alemania porque quiere estudiar en México. Estos dos jóvenes llevan dos años esperando en Domis —el primer gran campo de refugiados en la frontera entre Siria e Irak— los recursos para llegar a México.



Por una potencia en educación. Según datos de Unicef, antes de la guerra, Siria era un país que contaba con más de 90% de alfabetización; era una nación que se enorgullecía de la calidad de sus estudios.



Sin embargo, en la actualidad, las escuelas han sido dañadas o derrumbadas por los bombardeos, o son utilizadas como refugios para desplazados. Miles de niños no han pisado un aula de clases.



De acuerdo con un último reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés), a marzo de 2016, el conflicto sirio había desplazado de sus hogares a 4 millones 815 mil 868 personas. La capacidad de acogida de los países vecinos está desbordada y esto obliga a cientos de miles a realizar peligrosas travesías a través del Mediterráneo en un intento por llegar a Europa. Estas cifras podrían ser aún más elevadas, puesto que no todos los sirios que han huido de su país se registran con ACNUR en el momento de su llegada a otros países.



Por eso, Proyecto Habesha quiere que México participe con jóvenes estudiantes.