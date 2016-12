Sufren pasajeros 

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Algunos pasajeros de la aerolínea Interjet en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivieron un viacrucis (AICM) debido a la cancelación de vuelos por una alerta de revisión en varios de sus aviones.



“Compré un vuelo el día de hoy (ayer) para las 9:45 de la mañana, es para una persona, mi mamá, que tiene diabetes, el cual nos dijeron que estaban demorados los vuelos por una revisión, no me lo han cancelado sino manejado como demora.



“Me dijeron que a las 2:20 de la tarde viniéramos para hacer el checkin, regresé a esa hora y no nos decían nada hasta que me acerqué a ventanilla. Hasta ahora nos dijeron que más tarde regresemos”, explicó Vladimir Medina, un usuario de Interjet.



Otros casos, como el de la señora Margarita Díaz, quien viajó desde Torreón, afirmó que la demora fue de hora y media, sin embargo, al llegar a la Ciudad de México esperaron alrededor de tres horas para recoger su equipaje.

Al taller: El fin de semana se emitió alerta para revisar unidades Superjet100.