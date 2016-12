Afirma Obama que él vencería a Trump

AP | HONOLULU Publicada el

En un mundo ficticio en el que el presidente Barack Obama buscara un tercer periodo frente a Donald Trump ¿quién habría ganado?



Sin sorpresas: el mandatario saliente y el presidente electo discrepan de manera absoluta.



Obama y su sucesor escenificaron ayer una nueva disputa ante la aseveración hipotética del mandatario saliente de que si se hubiera postulado de nuevo, habría ganado los comicios.



En una entrevista, Obama dejó entrever que todavía tiene influencia suficiente en la coalición de electores que le dio el triunfo dos veces como para haber logrado una tercera victoria electoral.



“Confío en esta visión porque estoy seguro que si me hubiera postulado de nuevo y la hubiera articulado, creo que yo podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para que la apoyara”, declaró Obama.



Por supuesto, Trump no estuvo de acuerdo y recurrió a su medio favorito, Twitter, para emitir su reacción.



“El presidente Obama dice creer que me habría ganado. Él puede afirmar eso pero yo digo ¡PARA NADA!”, escribió.



El magnate dejó entrever que el historial de Obama le habría impedido una victoria. Mencionó como ejemplos los empleos que se han trasladado a otros países, los problemas con la Ley de Cuidado de Salud Asequible que impulsó el mandatario y la actual amenaza que representa el grupo Estado Islámico.



La Casa Blanca declinó hacer declaraciones sobre el tuit de Trump.



En la emisión multimedia, Obama se abstuvo de mencionar si habría superado el obstáculo que el Colegio Electoral representó para Hillary Clinton.



La candidata presidencial demócrata ganó el voto popular por millones de sufragios, pero no consiguió la mayoría de votos en el Colegio Electoral.



Sin embargo, Obama dijo que ha conversado con personas de todas partes de Estados Unidos que le han dicho que “es correcto” el rumbo que él siguió, un parecer que incluso es compartido por algunas personas “en desacuerdo conmigo”.