Hallan fuselaje... dudan de terrorismo

Buzos militares rusos hallaron el fuselaje del avión Tu-154 que se estrelló ayer en el mar Negro con 92 personas a bordo minutos después de despegar del aeropuerto de Sochi rumbo a Siria.



“Los buzos hallaron en el mar Negro el fuselaje del avión siniestrado la víspera”, señaló el Ministerio de Situaciones de Emergencias ruso.



El fuselaje, en cuyo interior podrían encontrarse la mayoría de las víctimas mortales del siniestro, fue localizado a 1.7 kilómetros de la costa y a una profundidad de 27 metros.



Mientras tanto, el ministro ruso de Transportes indicó que un error de piloto o un fallo técnico, y no el terrorismo, son las causas probables del desplome del avión.



Se cree que los 84 pasajeros y ocho tripulantes del avión militar murieron cuando se estrelló dos minutos después de despegar de Sochi. Entre los pasajeros había docenas de cantantes del coro del Ejército ruso, nueve periodistas rusos y una doctora rusa conocida por su trabajo en zonas de guerra.



Más de 3 mil rescatistas en 32 barcos -incluidos unos 100 buzos llegados de toda Rusia- buscaban en el lugar del siniestro en el mar y la costa. Las autoridades emplearon helicópteros, drones y sumergibles para ayudar a localizar cuerpos y restos.

Indagaciones



El ministro Maxim Sokolov dijo que los investigadores barajan un posible error del piloto o un fallo técnico, y un ataque terrorista no está entre las principales teorías.



Sin embargo, varios expertos en aviación señalaron aspectos que podrían apuntar a un atentado, como el hecho de que la tripulación no informara de ningún problema técnico o la dispersión de los restos por una zona muy amplia.



El avión llevaba al famoso Alexandrov Ensemble, también conocido como Coro del Ejército Rojo, para ofrecer un concierto en una base aérea rusa en la provincia costera de Latakia, Siria.



La aeronave salió del aeropuerto militar Chkalovsky en Moscú y había parado en Sochi para tomar combustible. Pese a la conexión con Siria, Sokolov dijo que el gobierno no ve necesidad de aumentar la seguridad en los aeropuertos rusos.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció en televisión para declarar una jornada oficial de luto ayer.



El Tu-154 es un avión de tres motores soviéticos, diseñado a finales de 1960. Se construyeron más de mil y han sido muy usados por aerolíneas rusas y de otros lugares.