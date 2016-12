¿Cuál gym es el mejor para ti?

AGENCIA REFORMA Publicada el

Las fiestas decembrinas están por terminar, y para muchos, uno de los propósitos de inicio de año es perder esos kilos de más que se ganaron.



Para ello, seleccionar un gimnasio adecuado en donde iniciar tu rutina de ejercicios puede ser complicado ante la gran oferta que existe actualmente.



Sin embargo, considerar factores como las instalaciones, el equipo, las clases, horarios y el ambiente del lugar pueden ayudarte a tomar una decisión más acertada.



Manuel Castillo, director comercial de Anytime Fitness, advierte que un gimnasio que esté lejos de donde pasas el tiempo es garantía de que sólo irás unos días, por eso debes buscar uno que esté cerca de tu casa o trabajo y con horarios que se adapten a los tuyos.



Cuando te inviten a conocer las instalaciones debes poner atención en cómo te sientes, si estás cómodo o más bien intimidado con el ambiente.



“Cuando te asomes al club debes ver gente como tú, común y corriente.



“Si ves sólo figuras de hombres con mucho músculo o mujeres atléticas con cuadritos en el abdomen, te puedes sentir un poco intimidado y tal vez termines desertando”, aconseja Castillo.



En cuanto a los equipos, debes fijarte que haya bicicletas y caminadoras, porque aunque tengan muchos botones sólo hace falta subirte y presionar “start” para empezar a hacer ejercicio mientras aprendes para qué son todos los demás aparatos y cómo se usan.



Israel Juárez, coordinador deportivo de Golden Boy Gym, agrega que aunque no conozcas las máquinas de los gimnasios, hay cosas básicas en las que puedes fijarte.



“En algunos lugares hay máquinas que son de herrería, que no tienen marca, son equipos con los que te puedes lastimar porque no están diseñados para hacer ejercicio.



“También hay que fijarse que no estén rayados o repintados sino en buenas condiciones porque los equipos viejos son un riesgo”, apunta.



En un buen gimnasio también debe haber un salón espacioso con espejos para tomar clases grupales.



“Si puedes asistir a clases de prueba, aprovecha, actualmente la oferta es tan amplia que es muy probable que encuentres una actividad que te guste.



“Y así también puedes verificar que haya material suficiente para todos y que el instructor te motive y te corrija para lograr resultados”, aconseja Juárez.



Verificar que el gimnasio cuente con entrenadores certificados también es primordial porque al principio necesitarás que te enseñen para qué sirve para cada equipo, cómo debes realizar los ejercicios para no lastimarte y qué rutinas debes seguir para lograr tus objetivos.



Algo en lo que generalmente no pensamos es en la ventilación; pero es importante que haya aire acondicionado o extractores, porque si el calor se encierra en una sala llena de personas haciendo ejercicio no sólo te sentirás incómodo, incluso puedes marearte.



Y antes de decidirte, corrobora que los baños, regaderas y vestidores estén limpios, para evitar infecciones.



“Hay que checar bien los baños y vestidores; son un reflejo de la higiene del gimnasio. Si están muy limpios eso es garantía de que el resto de las instalaciones también lo están”, apunta Juárez.



Una vez que elijas el lugar ideal para ti, considera que tu cuerpo tarda un mes en acostumbrarse al ejercicio, así que una vez superada esa barrera de tiempo sabrás si el ejercicio en el gimnasio es para ti o no.