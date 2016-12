Ponen 420 quejas contra oficiales de tránsito

SARA JIMÉNEZ Publicada el

En lo que va del año la Dirección de Tránsito y Policía Vial ha registrado 420 quejas de ciudadanos de las cuales seis derivaron en sanciones para igual número de elementos, con penalizaciones como arrestos y suspensión de labores sin goce de sueldo.



Así lo informó el director de la dependencia José Frederman Villatoro, quien agregó que algunas de estas quejas han sido en sentido positivo, otras por extorsión y mayormente por que los elementos han actuado con prepotencia o han sido groseros.



Dichas penalizaciones, dijo, están consideradas dentro del reglamento interior de la dependencia. En cuanto a bajas expresó que hasta la fecha no se ha registrado alguna.



“Estamos trabajando un equipo que antes no existía de psicólogos, donde estamos dando cursos de beneficiencia, de atención al público, esto va a permear no sólo para Tránsito sino para todas las dependencias hermanas y que participamos dentro de la propia Secretaría (de Seguridad)”.