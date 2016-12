ES EL TIEMPO DE PEDIR

FRANCISCO PANTOJA | CULTURA DEPORTIVA Publicada el





Es el tiempo de paz, amor, esperanza, deseos, ilusiones, propósitos, alegría, satisfacción, anhelos, felicidad. Son varios aspectos que hay y que se buscan en este tiempo donde la “abundancia” crece.



No es que este mal que la gente tenga todos estos aspectos en su mente sino que pueda llegar a ellos y luego cumplirlos. Normalmente se buscan tres aspectos de los mencionados, como son el deseo, la esperanza y ante todo el que se quiere cumplir en este tiempo son los propósitos.



El DESEO es un movimiento energético de la voluntad hacia algo, es posesión o disfrute de una persona o cosa. Es un anhelo constante, es la gana de hacer, decir, tener o ser, es el afán de triunfar, aspirar a lo más grande, pretender llegar lejos. Su mayor inclinación es la ESPERANZA, en esa confianza de que ocurra o se logre lo que se desea.



En ese tocar por placer para tener una satisfacción, en una apariencia, es una ilusión sin fundamento real. Es una falsa imagen de un objeto que se forman las personas. En este punto es al que más se inclinan. Y el PROPOSITO es una intensión que se busca en una serie de proyectos que se anhelan y que van aunados a una voluntad que no llega a ningún fin, es una simple aspiración. En el propósito, se busca esa ilusión de aquello que uno se propone hacer, lo que busca, un objetivo, una finalidad. Se hace a la idea de que va cambiar, de que va hacer algo por sí, por su cuerpo, por su forma de actuar, por su forma de ser, por ese algo que el Otro le dice que está mal. Las personas que tienen por ejemplo un estado de salud deficiente y ante todo un exceso de peso, que es la mayoría, entre sus propósitos es hacer ejercicio, unos para bajar de peso, otros para sentirse mejor, etc.



Es el tiempo en que las personas convierten el deseo y los propósitos en esa ansia de ambicionar, en ese afán de ganar, llegar y fomentar, el de alcanzar esa salud o ese goce, pero a través de esa espera hacia un algo, una parte, un alguien, un todo, una nada.



Es el tiempo en que se pide lo necesario, lo que se pretende, lo que vale, lo que cuesta, con un propósito. También es el antojarse por un gusto, un sabor, un lugar, un objeto, una palabra. En donde se acaricia la abundancia, se llena de satisfacciones, el tiempo deja de existir por un momento, el lujo se acoge, la distancia se alcanza. En donde se vuela de deseo en deseo, y de promesa en promesa, aunque la mayoría no se realice, por mucho que ofrezca. Simplemente se corre incesantemente hacia nuevos deseos, los que continúan hasta el infinito.



Se desea, se espera y se promete para sí y para los demás muchas cosas y sentimientos, no es que se hagan de manera deshonesta o de mal gusto, lo que pasa es no se van a cumplir, lo más adecuado es que se prometieran pocas y se llegaran a realizar y ejecutar, y no llenarse de ilusiones que no se alcanzarán. Se puede ser bueno en muchos actos pero no se alcanza más que uno a la vez, así que, lo más conveniente y convincente es que sea lo mínimo lo que se pueda realizar. Date el propósito de cumplir cuando menos dos sin esperar a que algo ocurra.