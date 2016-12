El novio de George es quien lo encontró muerto

EL UNIVERSAL Publicada el

Fadi Fawaz, pareja del cantante británico George Michael, fue quien lo encontró muerto en su cama el domingo por la mañana. El estilista rompió el silencio sobre el deceso del intérprete, a través de su cuenta en Twitter, en la que había estado inactivo durante más de un año.



“Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerto pacíficamente en su cama en la mañana. Nunca dejaré de extrañarte”, señaló Fawaz sobre el deceso.



Fue el representante de Michael quien confirmó horas después la noticia del deceso, atribuida a una falla cardíaca, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de la muerte.



Como consecuencia, en Spotify la reproducción de la música de George Michael se ha disparado.



Diversos portales publicaron las que serían las últimas fotografías del cantante, tomadas en septiembre pasado cuando fue a cenar a un restaurante con unos amigos.



George Michael, quien durante los 80 fue considerado como uno de los símbolos sexuales del momento reconoció en varias ocasiones su lado oscuro. En 1998 fue detenido por “actos lascivos” en un baño público en Beverly Hills y a raíz de ello tuvo que admitir públicamente su homosexualidad.



“No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera”, dijo en su momento a CCN. Además explicó por qué le había tomado tanto tiempo decirlo.



“Estuve a punto de hacerlo a los 19 años, pero en ese tiempo no lo tenía claro. La verdad es que no estuve seguro de mi homosexualidad hasta los 24 años y no lo hice en ese momento porque no quería darle un disgusto a mi madre”, agregó.



Sobre sus romances hizo pública su relación con Kenny Gross, un ejecutivo de ropa deportiva. Anterior a él tuvo una historia de amor con el brasileño Anselmo Fellepa, la cual terminó de forma trágica, ya que él falleció a causa de SIDA y sus encuentros sexuales con desconocidos se hicieron de las notas más vendidas.