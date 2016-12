Hacen de fiesta fenómeno social

AP Publicada el

Rubí Ibarra, con un pomposo vestido de falda fucsia y corpiño bordado, no podía ocultar su angustia, apenas podía caminar, mientras su familia le abría paso entre decenas de fotógrafos que querían inmortalizar su llegada a la misa de sus XV años.



La tradicional fiesta que enloquece a las adolescentes mexicanas convertidas en princesas por un día, se convirtió en un fenómeno viral al que millones de personas respondieron en redes sociales y que atrajo a curiosos y periodistas que retransmitían el evento al mundo entero.



“Habrá una chiva, que creo que es de 10 mil pesos el primer lugar, y ya los otros dos, por allí nos acomodamos, quedan todos cordialmente invitados”, dijo Crescencio Ibarra, el padre de Rubí.



Tal vez fue la brillante diadema de la niña y su vestido de imitación leopardo, o el sombrero de vaquero de su papá y su descripción vacilante de “la chiva”, una bolsa de 10 mil pesos para el primer lugar en la carrera de caballos que coronaría la fiesta. Sea como fuere el vídeo se hizo viral y desencadenó un gran operativo logístico, mediático y de seguridad en varios puntos en torno a la comunidad de La Joya, en el estado de San Luis Potosí.



“Mi esposo hizo la invitación, pero a las regiones vecinas, y no sé qué medio lo copió y lo subió p’arriba (a internet) y se hizo como, no sé, una invitación a todo el mundo, a toda la gente”, explicó en su momento la mamá de Rubí, Anaelda García.



Cientos de personas asistieron a la misa de la festejada, pero por la tarde el número se multiplicó y al caer la noche los coches atascaron la entrada a la comunidad, y el ambiente era el de un gran concierto de rock.



Había rancheros del lugar, curiosos hasta de Luisiana, Estados Unidos, que estaban de vacaciones en México o motociclistas que llegaron de Ciudad de México en sus Harley-Davidson “a pasear” mientras las televisoras —incluso las internacionales— buscaban a los artífices del gran pastel o entrevistaban al maquillador o al coreógrafo de la quinceañera para no perderse un detalle del festejo que durante varias semanas dio lugar a “memes” irónicos, promociones especiales de empresas grandes y pequeñas —incluidas algunas falsas— y felicitaciones de famosos y políticos.



“Bienvenidos a mi fiesta de XV años”, decía un gigantesco cartel con la foto de la niña en la explanada donde se habían instalado carpas junto a casetas de baños públicos, instalados para la ocasión.



La policía estatal se encargó de las labores de seguridad y la Cruz Roja o Protección Civil estuvieron en alerta ante cualquier incidente.



El portavoz de la comunidad, Jorge Gómez, dijo que las autoridades esperaban de 20 mil a 60 mil personas, sobre todo a la carrera de caballos y la fiesta que tendría lugar por la noche, donde tocarían varias bandas, y que se convirtió en la macrofiesta gratuita que se había anticipado.



Los vecinos del lugar no dejaban de sorprenderse por la gran atención que acaparó la fiesta y confiaban en que, a la larga, se tradujera en mejoras para la comunidad, como que llegara la señal de telefonía celular.



“Lo de Rubí ha sido un fenómeno interesante de cómo internet amplifica e hipertransparenta la vida privada y de cómo los medios tradicionales buscan historias en las redes sociales para atrapar a un nuevo público que se ha alejado de ellos”, explicó Sergio Octavio Contreras, profesor de Comunicación de la Universidad De La Salle Bajío.



Para José Antonio Sosa, experto en redes sociales y consultor político de la Universidad Iberoamericana, el evento refleja por un lado el interés de la sociedad por consumir ciertos contenidos más ligeros, harta de crisis económica y de la constante violencia y por otro el afán comercial de los medios.



“Puede que algunos operadores políticos intentaran también utilizarlo para desviar la atención pero que no haya sido tan masivo como se esperaba demuestra que no pueden ocultar los problemas de los mexicanos”, concluyó.