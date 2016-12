¿Qué pasará con el ‘Episodio 8’?

AP Publicada el

Pese a su muerte, la participación de Fisher en “Star Wars: Episodio 8” está confirmada.



La actriz incluso comentó hace meses algunos detalles de la historia, como el funeral de Han Solo (Harrison Ford), asesinado por el hijo de ambos, Kylo Ren (Adam Driver).



El “Episodio 8” terminó de filmarse en julio, por lo cual la actriz ya habría terminado todas sus escenas.



No obstante, las cintas de Disney con alta inversión suelen requerir filmaciones adicionales para ajustar la historia.



Unos mensajes en Twitter de Chloe Bruce, doble de acción de Daisy Ridley, indicarían que hubo refilmaciones en septiembre, pero no hay información oficial.



El fallecimiento de Fisher podría hacer que ocurran refilmaciones para justificar que en una tercera película ella no aparezca o, simplemente, llevar a cabo la explicación en el “Episodio 9” (2019).



“Star Wars: Episodio 8” se estrena en Estados Unidos el 15 de diciembre del 2017. La dirige Rian Johnson.