Tremendo regalo le dieron a Thalía

Thalía presumió en sus redes sociales el regalo que su esposo, Tommy Mottola, le dio en Navidad.



Y es que no se trata sólo de un objeto costoso, sino de algo con mucho significado emocional para la cantante, porque dicho objeto perteneció nada menos que a Marilyn Monroe.



Según People, se trata de una cartera café de I. Magning & Co., de piel de cocodrilo y detalles dorados valorada en 37 mil 500 dólares, la cual fue obtenida por Mottola en una subasta.



La intérprete mexicana contó que además del bolso, tenía en su poder un labial, un peine y una polvera que fue de Marilyn y una fotografía autografiada por ella.



Las fotos que compartió, las acompañó con el mensaje:



"¡Solo cuando uno es fan puede entender el grado de locura! Tommy me regaló en esta Navidad un bolso de la única e inigualable @marilynmonroe que fue subastado en estas navidades. Contiene un peine personal y un lipstick de esos emblemáticos labios rojos más una polvera para matizar ese atemporal rostro. Ser fan es un privilegio que solo unos cuantos conocemos. #amoserfan#forever #marilynmonroe".



Thalía también compartió una imagen en la que aparece caracterizada como la mítica actriz.