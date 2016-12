Dejan para después ley pro animales

FERNANDA RANGEL Publicada el

El presidente de la Comisión de Salud, el regidor Guillermo Torres Saucedo, dijo en entrevista que no hay fecha fija para la modificación del reglamento para la protección de animales en la capital, y añadió hay otros trabajos pendientes primero.



Pese a la colaboración de varios grupos activistas de la ciudad para renovar y beneficiar a los animales, el reglamento de protección de los animales y mascotas no es una prioridad para el Municipio.



Anteriormente, varios activistas de los animales expresaron su preocupación por que el actual reglamento no esté actualizado con base a las nuevas modificaciones que ha tenido la ley de protección de animales.