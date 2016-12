Ejemplo de tenacidad

JESÚS RODRÍGUEZ | IRAPUATO Publicada el

Si hablamos de tenacidad, pasión por el deporte, triunfos, esposa, madre, abuela y visión empresarial, todos estos adjetivos los reúne Carmelita Peña, quien cuenta con 40 años de practicar el tenis, haber sido la número uno con premios municipales y estatales, además de tener la fortuna de haber recorrido 100 países en el mundo.

María del Carmen Ruiz Speare, nació en la ciudad de México, pero radica aquí en Irapuato desde hace 40 años junto con su familia, su esposo médico retirado del Ejército, sus dos hijas y cuatro nietos.

Inició a practicar el tenis en los Ángeles, California donde su esposo estaba haciendo una especialidad en urología, posteriormente vinieron a Irapuato para continuar en la Unidad Deportiva, hace 40 años, y cuando se fundó el Club Santa Margarita hacer 37 años.

“El tenis lo practiqué durante 25 años, posteriormente tuve un poco de lesiones en los tobillos y me dediqué al golf que también es un deporte precioso, tan bonito uno como el otro, también ahí me fue bastante bien, tuve varios premios”, recordó.

“Sin embargo, sonríe, he dejado el golf un poco y regresé al tenis que fue mi principal pasión y creo que fui mucho mejor tenista que golfista puesto que gané varios campeonatos municipales, estatales y me sentí muy satisfecha por todo y de haber sido la primera figura”, refirió.

De la manera en la que ha alternado su vida personal, profesional y deportiva, Carmelita Peña respondió: “Bueno, hace 40 años que tenía a mis hijas muy chiquitas se iban a la escuela y podía irme temprano a jugar, posteriormente me venía a trabajar y tratando de hacer todo al mismo tiempo, como empresaria, como mamá, esposa y como deportista”, sonríe.

Reveló que su marido practica el tenis y el golf, su hija Claudia, la mayor, fue equitadora en la Escuela Militar de Caballería, su nieta participa en Patinaje Artístico y su nieto el más pequeño de 8 años, estudia el arte marcial Kempo, ya dentro de su categoría es cinturón negro.

“Mi padre fue muy deportista, él estuvo en Los Dorados de Chihuhua de Basquetbol, entonces nos heredó el amor por el deporte”, subrayó.

“Como mujer me siento muy satisfecha, desde que llegué a Irapuato he recibido varios triunfos en mi trabajo, en el deporte, he sido buena empresaria, tengo excelentes amistades, mi familia, me siento una mujer totalmente realizada”, sostuvo.

Citó que hace 10 años el tenis en Irapuato tuvo un impulso muy grande que le dio Gilberto Magaña con el Torneo Chalenger, dándole proyección internacional al Club Santa Margarita y por supuesto a Irapuato.

Al subrayar lo anterior dijo: “La verdad nunca hay que decir hasta aquí, pero he logrado todo lo que me he propuesto, gracias a Dios, claro, siempre va haber en el deporte gente mucho mejor que yo pero hay que entenderlo, soy la más veterana de todas las tenistas, tengo 65 años de edad y sigo jugando, doy gracias por todo lo que he recibido”, externó.