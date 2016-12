Alguien ayude al árbitro

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Fernando Navarro está triste porque en la Liguilla del Apertura 2016, los protagonistas fueron los árbitros y no el futbol.

La eliminación de La Fiera ante Tigres en la semifinal del Apertura 2016 fue muy cuestionada por la cantidad de errores arbitrales que terminaron por afectarle a los Verdes.

Fernando Navarro considera que los árbitros deberían utilizar la tecnología para ayudarse a tomar mejores decisiones, ya que ante los errores ganan en protagonismo y pierden en calidad.

“El futbol siempre es circunstancial, los árbitros se equivocan para los dos lados, muchas veces se dice que se ayuda al América, y la verdad es que se equivocan para los dos lados, acá lo triste o lo que decepciona es que en instancias finales se tenga que hablar del árbitro, sería mejor decir que el América hizo un gran partido y que Tigres lo ganó”.

“Tendría un mejor sabor de boca una final cuando no se hable del árbitro, siempre se comenta en los medios y en todos lados que cuando no se comenta nada del árbitro es que tuvo un buen trabajo, si ahora se está diciendo que a un equipo se le ayudó para conseguir un título pues creo que no ha sido un buen trabajo y es algo que sin duda puede llegar a opacar el título de algún equipo”, añadió Fernando.

León ha sufrido en los últimos torneos y Navarro confía en que no hay mala intención, sino que son errores.

“Entendemos que son humanos y se pueden equivocar, a nosotros el torneo pasado no nos fue bien en ese sentido, sin embargo no dijimos nada, fue hasta la semifinal que quedamos fuera, pero hubo varios otros partidos que el árbitro nos afectó, sin embargo seguimos jugando y en todos o en varios casos le dimos la vuelta, esperemos que no se hable más de eso”, dijo.

“Las más grandes ligas de otros deportes, la tecnología es algo que les ayuda... no le veo mal que el futbol también se ayude”.