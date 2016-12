ASTERISCOS ***PLAN DE MOVILIDAD

***PLAN DE MOVILIDAD



El Gobierno local ya alista mandar a realizar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Dicen que será muy ambicioso pues debe marcar el rumbo a 20 años. Y para eso ocupan más de $20 millones.



***LISTO PARA 2017



El director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, ya comprometió que estará en 2017. El presidente del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Héctor Rodríguez, pidió respaldo al gobernador Miguel Márquez.



***LA URGENCIA



La verdadera inversión y respaldo se van a ocupar en aterrizar las obras y acciones que el plan indique. Lo que urge es que León se mueva en todo sentido.

***EL PIMUS



El Programa de Gobierno 2015-2018 establece en su Eje 4 de Desarrollo Ordenado y Sustentable la meta de elaborar el “Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)”, es decir, tener listo el documento y punto, no hay un compromiso de comenzar con acciones que deriven del plan.



*LOS RESPONSABLES



Como responsables se anotan al Instituto Municipal de Planeación (Implan), cuyo Consejo preside el empresario Héctor Rodríguez y se mantiene como directora general Graciela Amaro, y a la Dirección General de Tránsito con Ricardo López. Aunque quien ha salido a anunciar el proyecto es otro, Luis Enrique Moreno, director de Movilidad. Será importante la coordinación de estas tres dependencias.



*PLAN AMBICIOSO



El plan pretende medir el origen-destino de todos los modos de transporte y generar propuestas para definir los planes de infraestructura vial, de modernización al actual sistema de transporte público pero también la proyección de otros modelos que pudieran aplicarse (tranvía, teleférico, tren ligero, etc.), ciclovías, estacionamientos públicos, rutas para el peatón, la gestión de carga, el transporte regional.



*LA PETICIÓN



En la reunión del Consejo Directivo de la Coparmex Zona Metropolitana León con el gobernador Márquez y parte de su equipo, el 28 de noviembre, en el tema de infraestructura y movilidad una de las peticiones en voz del consejero del Centro Patronal y además presidente del Instituto Municipal de Planeación, Héctor Rodríguez, fue precisamente la de apoyar con recursos al proyecto PIMUS.



*LA INFRAESTRUCTURA



También los empresarios le pidieron garantizar la conclusión del Eje León-Silao y apoyar con recursos para el cierre del circuito bulevar Siglo XXI-terminar el Timoteo Lozano-puente Tajo de Santa Ana, que será una nueva salida al bulevar Aeropuerto. Márquez no dijo que no a ninguna de las peticiones.



*LOS VIAJES



Se estima que en León se realizan 1 millón 100 mil viajes al día en los cerca de 530 mil autos, 650 mil viajes diarios en los mil 650 autobuses del transporte público, y aproximadamente 100 mil en bicicleta.



***CERESOS, A ACREDITAR



En los temas de seguridad pública para cerrar el año vamos a presumir una buena noticia para Guanajuato. Los 10 ceresos están en proceso de acreditación por la Asociación de Correccionales Americanas (ACA). Los de San Miguel de Allende y Guanajuato ya recibieron la certificación durante este año y otros cuatro están por recibirla, que son los de Acámbaro, Pénjamo, Salamanca y San Felipe.



*2017, TODOS



La Secretaría de Seguridad proyecta para 2017 certificar a los Ceresos de Celaya, Irapuato, Valle de Santiago y León, con lo que el Sistema Penitenciario guanajuatense estará certificado completamente.



*LA EVALUACIÓN



La acreditación consiste en evaluar 137 indicadores reconocidos a nivel internacional en siete rubros: seguridad, protección, programa y actividad, orden, cuidado, justicia, administración y dirección. El proceso implica realizar una autoevaluación y una evaluación a detalle de un equipo de expertos.



*BIEN CALIFICADOS



Una referencia es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el último reporte, del 2015, pone a Guanajuato como el mejor evaluado en el País con un 8.02, seguido de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Tlaxcala. Es la calificación más alta para Guanajuato desde el registro del 2011en el que obtuvo un 7.89 puntos.



*NOS DAN UN 8



Los cinco centros de readaptación social de Guanajuato evaluados por la CNDH presentan buenas notas: Guanajuato 7.94, León 8.08, San Miguel de Allende 8.14, Irapuato 7.88 y Valle de Santiago con 8.07. Se revisan: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, la estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos.



*LEÓN, LA ALERTA



En León la capacidad es para mil 680 y hay una población de mil 425. Sin embargo hay aspectos en que se detectó que es importante poner atención, como son: “insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas a probables violaciones a los derechos humanos” y reporte de “actividades ilícitas”. También en el Cereso de Valle de Santiago ese último diagnóstico reportó sobre “actividades ilícitas”.

Honran a sacerdote

A sus 95 años de edad, y 65 como sacerdote, Rafael Ramírez Díaz recibió del gobernador, Miguel Márquez Márquez, un reconocimiento por formar a generaciones de guanajuatenses. Fue fundador del Instituto Montes de Oca en 1995 y de la Escuela de Artes y Oficios de Guanajuato Capital hace más de 30 años. Además es Capellán encargado de los templos de San Cayetano y el Señor de Villaseca.