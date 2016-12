Una distorsión histórica

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

“Para nosotros habría sido imposible tomar el poder o hacer uso de él de la forma en la que lo hicimos, sin la radio”.



• Joseph Goebbels

Sin Facebook y Twitter, sin los sitios clandestinos de Europa del Este y sin la intervención de los hackers rusos, Donald Trump no hubiera llegado a la Presidencia de Estados Unidos.



Alejandro Junco, director del Grupo Reforma lo resumió en una frase: “Hace ocho años, si Trump hubiera dicho lo que dijo acerca de los mexicanos, de los discapacitados, de mujeres, de musulmanes, hubiera pronto fracasado”.



Nunca en la historia se habían creado tantas mentiras que fueran creídas por tantos. Casi se rompió la frase de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.



En las pasadas elecciones, al menos la mitad de la población de Estados Unidos creyó o quiso creer una tras otra las falsedades del candidato republicano.



Sumada a sus mentiras, llegó la avalancha de relatos fantásticos repetidos millones de veces por sitios alimentados por “algoritmos” que encuentran “tendencias” y las difunden sin la menor valoración ética o periodística. El eco llegó a todas partes del mundo y en Europa del Este, adolescentes ingeniosos crearon páginas en Internet que llevaban noticias falsas en contra de Hillary Clinton. Supieron atraer a millones de norteamericanos fanáticos que navegaban en esos sitios sin siquiera saber su procedencia. (Macedonia o Latvia, por ejemplo).



Podríamos dedicar varias páginas a enumerar las falsedades difundidas por Trump, desde la mentira de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, o de que el cambio climático era un invento de los chinos.



El peligro de la información falsa en Facebook, en Twitter y el resto de las redes sociales llevó a la reflexión a Mark Zuckerberg, joven creador del sitio que alberga a más de 2 mil millones de personas en el mundo. Ahora “vigilarán” los contenidos, algo que suena casi imposible.



Hitler gobernó Alemania a base de fabricaciones y mentiras. Culpó a los judíos de todos los males de su País, elaboró una teoría sobre la superioridad de la raza aria e inventó agresiones falsas de Polonia y Rusia como pretexto para invadirlos. La credulidad y complicidad de los alemanes dejó a Europa en la ruina y le costó la vida a más de 50 millones. Usó el genio maligno de Joseph Goebbels, creador de la propaganda nazi, y la idea de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.



El sábado, alguien difundió la idea de que Israel podría atacar con bombas nucleares a Pakistán. Sin verificar el dato, el jefe de la defensa pakistaní, dijo a Israel que ellos también tenían armas nucleares que podrían desaparecerlos. Con las tensiones en Medio Oriente y la mano larga de rusos, norteamericanos y sauditas, cualquier chispa puede encender otra guerra entre árabes y judíos. La propia actitud beligerante de Trump en contra de Irán es una amenaza, y qué decir de su declaración de aumentar el poderío nuclear de su País.



El shock de la elección norteamericana aún nos tiene estupefactos. ¿Cómo sucedió y por qué sucedió? Lo cierto es que no hubiera sido posible sin la propaganda falsa vertida en las redes sociales.