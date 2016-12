Culpa Pemex ahora a los gasolineros

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Para justificar el desabasto de gasolina, Pemex se pinta sola.



Primero, dijo que el mal tiempo impidió a los barcos descargar; después, que fue la ordeña, y ayer culpó a los gasolineros.



Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial, aseguró ayer que algunos gasolineros, cuyo nombre omitió, declararon que había escasez y, sin embargo, para Pemex la información no cuadra.



“Tenemos la documentación, tenemos el suministro que tienen (gasolineros), o sea, no checa la información que tenemos con la de ellos”, sostuvo.



La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros aseguró el viernes que no había gasolina en zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Durango y Michoacán.



Murrieta reconoció que el “suministro al límite” está en Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, mientras que en San Luis Potosí ya no deberían tener problemas.



Aunque Pemex asegura que hay gasolina suficiente en el País, choferes de autotanques lo niegan.