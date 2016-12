Prevén mayor inflación

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un incremento en los precios de la gasolina de entre 15% y 20% podría tener un efecto de crecimiento en la inflación de hasta 1.2%, según la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey campus Santa Fe.



“No se nos olvide que todos se transportan y también se transportan las mercancías: alimentos, electrodomésticos, consumibles y a eso se suman los pasajeros”, explicó Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de ese centro.



En la primera quincena de diciembre, la tasa de inflación anual se ubicó en 3.48%.



Para el consumidor esto tendrá un impacto directo en su gasto, es decir, con el incremento la proporción del ingreso destinado a transporte tendrá un aumento proporcional y a medida que se ajusten los precios de producción también habrá un incremento.



Por nivel de ingreso, según estimó Tenorio, la mayor afectación será para quienes estén en el decil cuatro hacia arriba (ingreso corriente promedio trimestral a partir de 20 mil 675 pesos por hogar, según la ENIGH 2014).



“El mayor impacto es para los niveles de ingreso a partir del cuarto decil, que son los que más impacto inflacionario tendrán porque en su canasta aparece el transporte familiar”, explicó.



Sin embargo, en aquellos que se ubican en los primeros tres escalones tendrán incremento a partir del aumento en la transportación.



Además, el aumento en los combustibles podría impactar en el precio de los alimentos al consumidor, ya que se requieren para la maquinaria agrícola como los tractores o el traslado de los productos, refirió Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).



“Sí vemos un impacto en los precios y seguramente por eso está previendo Banco de México un incremento en la inflación para el año que entra”, afirmó.



Sin embargo, dijo que el incremento en los precios no sería tan fuerte porque en la cadena de costos de producción, donde si bien es cierto que se incluyen los fletes, no todos los gastos son combustible, por lo que el alza porcentual de cada uno de los combustibles no llegaría de manera directa al precio de los alimentos.



Además, destacó que un aumento directo al precio de los alimentos no es conveniente porque en una economía de libre mercado, algunos productos podrían perder competitividad, ya que el consumidor cuenta con varias opciones para comprar precios.



Anaya consideró que los alimentos importados no serían una buena opción para el consumidor, ya que también deben ser trasladados y por lo tanto demandan combustible. Asimismo, no es muy competitivo adquirir productos del exterior debido a la diferencia actual entre el peso y el dólar.



Este incremento beneficiará a la recaudación tributaria, debido a que la gasolina se graba con varios impuestos.



El primero es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que tiene una cuota fija de 4.16 pesos, luego el IVA, que se cobra sobre el precio final de la gasolina y ese incrementa según el tamaño de la venta, y finalmente los derechos que se cobran según el estado.



“El componente de impuestos IEPS, IVA y derechos corresponde a 44% del precio del litro de la gasolina”, puntualizó Tenorio.

Los aumentos: desde enero, las gasolinas Magna, Premium y el diésel sufrirán incrementos en promedio de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente.

Listado: De las alzas a combustibles por municipios de cada una de las regiones está disponible en la página www.cre.gob.mx