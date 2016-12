Subirá en enero gasolina Magna a 15.99 y Premium en 17.79

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel.



En un comunicado, la dependencia informó que estos precios variarán entre cada una de las 90 regiones, pero en promedio esa será su cotización.



Los precios máximos para cada región están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía.



“Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y el diésel de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016”, detalló la dependencia.



Explicó que el incremento de los precios de la gasolina responde al aumento de las cotizaciones internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos.



“Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna y Premium, y el diésel, se elevaron de manera importante en el último cuatrimestre de 2016”, abundó.



Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región.



Fijará precios mensual, semanal y diariamente



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijará los precios máximos de la gasolina Magna, Premium y diesel mensual, semanal y diariamente durante 2017.



La determinación de los precios seguirá siendo una facultad de la dependencia mientras se lleve a cabo la liberalización gradual en las entidades del país.



De acuerdo con el “Diario Oficial de la Federación” (DOF), la vigencia de los primeros precios máximos vigentes al público será aplicable desde las 00:00 horas del 1 de enero y hasta las 3:59:59 del 4 de febrero de 2017.



Este primer precio máximo comprende un periodo de poco más de un mes.



El segundo periodo tiene una vigencia aplicable el 4 de febrero desde las 4:00 horas hasta el 11 de ese mismo mes a las 3:59:59, es decir, una semana.



El tercer plazo de precios máximos tiene una vigencia aplicable del 11 de febrero desde las 4:00 horas y hasta el 18 de ese mismo mes hasta las 3:59:59.



A partir del 18 de febrero de 2017 los precios máximos al público tienen una vigencia de 24 horas y se sujetará a las siguientes modalidades:



“Tratándose de los días martes, miércoles, jueves y viernes, serán aplicables por un periodo de 24 horas que iniciará a partir de las 4:00 horas del día de que se trate hasta las 3:59:59 horas del día siguiente.



“Tratándose de los días sábado, domingo y lunes consecutivos, será aplicable el precio máximo que se dé a conocer para el sábado, cuya vigencia se iniciará a partir de las 4:00 horas de ese día y concluirá a las 3:59:59 del martes siguiente”, detalló el DOF.



La publicación informó que los precios máximos de las gasolinas y el diesel, así como su periodo de aplicación se darán a conocer en la página de internet de la Comisión Reguladora de Energía previamente a su entrada en vigor.



Metodología



La SHCP dio a conocer la metodología de cálculo de los precios máximos al público de la gasolina Magna, Premium y diesel aplicable para cada una de las regiones en donde los combustibles no se determinen bajo las condiciones de mercado.



El precio máximo que fije Hacienda va a estar determinado por factores como la cotización de referencia [Houston], ajuste por calidad, costos de logística y almacenamiento, margen comercial para el combustible y cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Precios 2016:

Actualmente la gasolina se compra en 13.98 para Magna, 14.81 para Premium y 14.65 para Diesel.

Precios para 2017:

La gasolina costará a partir de enero 15.99 para Magna, 17.79 para Premium y 17.05 para Diesel.