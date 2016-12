Trasladan a Villanueva a estación migratoria

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue llevado a una estación migratoria de Alabama, EU, después de ser liberado del hospital-prisión de Lexington, Kentucky, informó su hijo Carlos Mario Villanueva. “Me dicen que lo trasladaron a Alabama y que de (ahí) pretenden hacer el movimiento (a México); es extraoficial el dato, a través de familiares de otros internos que nos han estado llamado para preguntarnos cómo está. Oficialmente no nos han informado”, indicó. El diputado local por Encuentro Social consideró que el ex político priísta, acusado de vínculos con el Cártel de Juárez, será deportado a México dentro de las próximas dos semanas.