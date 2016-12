Leia: ícono que inspira

YANIRA CONTRERAS Publicada el

Tras el impacto que generó “El despestar de la Fuerza” el año pasado, ahora los fanáticos de la saga de Star Wars han sido atrapados por “Rogue One”.



Pero estos filmes, que para los más fieles es incluso una religión, han inspirado incalculables objetos de colección y han tenido gran impacto en el mundo de la moda.



Las nuevas generaciones se conectaron con las que siguieron la saga desde su origen, y ya no sólo los cosplayers -gente que se disfraza del mundo geek- buscan emular a los personajes.



La princesa Leia Organa surgió como uno de los primeros personajes femeninos fuertes del cine de ciencia ficción, que además lucía fabulosa.



Ordena, lucha junto a Luke Skywalker y Han Solo y, tras ser rescatada por ellos, ella salva a su galán con ropa de camuflaje en el planeta de Endor o uniforme rebelde cuando dirige el ataque a la Estrella de la Muerte.



Sin embargo, era una princesa y por eso portaba elementos como tal, entre los que siempre destacarán 3 en particular:

Peinado a los lados

No hay persona que no relacione este peinado con el personaje.



El origen de dicho estilo lo tomó George Lucas del look de las mujeres revolucionarias de Pancho Villa, según contó el mismo director en una entrevista.



Las coletas enrrolladas a los costados han derivado otros peinados similares en las pasarelas.

Bikini dorado

Este look es el más sexy que la princesa lució en las cintas.



Su creador fue el francés Louis Beard, en 1946, pero la prenda fabricada en metal se hizo mundialmente famosa gracias a la chica intergaláctica décadas después. La creación ha trascendido en la cultura popular luego de que Jabba la vistiera de esclava con él.

Vestido blanco

El vestido largo, sobrio y de impeclabe blanco es inconfundible.



Pese a que Leia experimenta varios cambios de vestuario en medio de su lucha, en la primera película de la saga porta este diseño que ha sido tomado de referencia para otras creaciones de prestigiadas firmas desde 1977.

Pasan del cine a las pasarelas

Además de la Princesa Leia, R2-D2, C-3PO, Yoda, Padmé y por supuesto Darth Vader han pasado de la pantalla grande a las pasarelas más importantes del mundo.



Y no es para menos luego de casi 40 años del inicio de la saga. Estos son algunos de los más recientes.

-La firma Rodarte sorprendió en el Fashion Week de Nueva York del año pasado con una colección de cinco vestidos en honor a los personajes creados por George Lucas en el que se fusionaron el cine, el arte y la moda.

-Arnaud Maillard y Álvaro Castejón diseñadores de Alvarno fueron otros que sorprendieron en el Mercedes Benz – Fashion Week Madrid de este año con una colección inspirada en la saga, aprovechando su regreso.

-Disney y Bloomingdale’s se unieron con varios diseñadores como Cynthia Rowley, Diane von Furstenberg, Giles Deacon, Halston, Ovadia & Sons, Timo Weiland y otros para crear trajes inspirados en Star Wars que serían subastados para apoyar la inciativa solidaria Star Wars: Force For Change y cuyas ganancias serán destinadas al Child Mind Institute.