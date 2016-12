‘Basta de horrores de guerra’

AP | WASHINGTON Publicada el

En un momento de nuevas tensiones geopolíticas en Asia y de dudas sobre el orden internacional de las últimas décadas, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, pronunció ayer su propio nunca más a la guerra, y celebró la alianza de su País con Estados Unidos.



“Nunca más debemos repetir los horrores de la guerra”, dijo Abe tras visitar, junto al presidente Obama el memorial a los muertos en ataque de Pearl Harbor (Hawái) de 1941. Pearl Harbor, coincidieron Abe y Obama, debe enviar al mundo un mensaje de tolerancia y reconciliación.



Pasado y futuro, memoria y política, homenaje a los muertos y refuerzo de la alianza se mezclaron en la visita a Pearl Harbor.



Abe depositó un ramo de flores en el memorial del USS Arizona, donde están inscritos los nombres de los más de 2 mil 400 estadounidenses que murieron el ataque.



“Aquí recordamos que incluso cuando el odio arde con más fuerza, incluso cuando el impulso del tribalismo es más primario, debemos resistir lo que nos lleva a demonizar a los que son diferentes”, dijo Obama después, junto a Abe.



“Casi puedo discernir la voces de estos marinos”, dijo Abe. El primer ministro japonés ofreció las condolencias por los muertos, pero, como tampoco hizo Obama cuando visitó Hiroshima el pasado mayo, no pidió perdón.



Abe renovó la promesa de no volver a lanzar una guerra, uno de los pilares del Japón moderno. Y subrayó la centralidad de la alianza con EU para el desarrollo y la estabilidad de su País.



La visita tenía un contenido histórico: un gesto de reconciliación entre los enemigos de la Segunda Guerra Mundial, siete meses después de que Obama visitase Hiroshima, la ciudad donde EU lanzó en 1945 la primera bomba atómica.



También fue un gesto geopolítico, una exhibición de la estrecha relación que ambos países desarrollaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial.



Con Obama y Abe al frente —dos políticos muy distintos, el primero un progresista internacionalista; el segundo un nacionalista de derechas—, la relación ha vivido en su mayor sintonía, siedo Abe una clave para Obama.



La victoria de Donald Trump deja en el aire la alianza. En la campaña electoral, Trump puso en duda la vigencia de la alianza con Japón. Y ya ha anunciado la retirada de EU del TPP.



Abe será probablemente el último líder extranjero en reunirse con Obama antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.



El mensaje es poderoso. Por el lugar, Pearl Harbor, donde EU sufrió un ataque que, como dijo el ex presidente Franklin Roosevelt, quedó marcado como un “día de infamia”. Y por el interlocutor, el primer ministro de unos de los aliados más sólidos de la primera potencia mundial.