Procesan a ex presidenta argentina por corrupción

La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó ayer, pues un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.



El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía, Austral Construcciones, fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.



En el dictamen, se ordena embargar los bienes de los acusados, por un monto de 10 mil millones de pesos (unos 633 millones de dólares). Los procesos no contemplan prisión preventiva y pueden ser apelados.



El juez dijo en su fallo que “se encuentra acreditado” que la exmandataria y los exfuncionarios “habrían formado parte de una asociación” que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz” en el sur argentino.



La asociación ilícita prevé una pena de hasta 10 años de prisión y la administración fraudulenta hasta seis años.



La ex presidenta respondió por Facebook: “La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”.



El monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Báez asciende a 46 mil millones de pesos (unos 2 mil 911 millones de dólares), según el fallo.