“Renuncia Peña Nieto”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | HABLANDO EN SERIO Publicada el

En un acto sorpresivo y republicano, el C. Enrique Peña Nieto, ante la crisis de energéticos, de gobernabilidad y de seguridad, presentó su renuncia a la presidencia de México.

En una sesión privada de corte legal y sin medios de comunicación, ante los líderes del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un episodio inédito en la democracia mexicana, solo enmarcado como precedente por la destitución del sátrapa dictador Fulgencio Batista en la Cuba de 1959 y la renuncia de Richard Nixon en 1974 exhibido por actos de corrupción en USA: El C. Enrique Peña Nieto presentó su renuncia que, con un discurso a la mexicana en donde evadió en todo momento mencionar la palabra corrupción que ha sido la marca de su gobierno, envuelto en la bandera de la demagogia priista y del sacrificio republicano, presentó su renuncia a la presidencia de México; cito lo dicho por el hoy ex presidente de México: “Señores congresistas, jueces de la Suprema Corte, pueblo de México: es un deber patriótico reconocer que los eventos que se han cernido sobre la nación han rebasado la capacidad de gobierno de mi administración; es mi deber con la nación, con los poderes aquí representados y con el pueblo de México reconocer esta incapacidad y ceder el mando a un equipo que gobierne con más eficacia y patriotismo el destino de nuestra gran nación; reconozco que los intereses creados desde mi campaña a la presidencia con medios de comunicación que no mencionaré y que culminaron con compromisos sobre dependencia militar mexicana a través del “NorthCom” y los cambios necesarios para dejar al libre mercado y a inversionistas extranjeros la posibilidad de disponer de nuestros energéticos para salvaguardar la certeza de abasto y el control energético de los Estados unidos de Norteamérica sobre el continente americano, ante el Vicepresidente Joe Biden, para obtener el apoyo irrestricto del gobierno norteamericano para mi unción como Presidente de México, han sido una carga que nunca debí aceptar y que hoy pesa sobre mi conciencia y sobre México restando a la república las posibilidades de un futuro independiente y libre. Hoy, ante Uds. en un acto de contrición republicana, reconozco que llegué al poder manipulando la elección en forma ilegal e inmoral con un gasto excesivo y alianzas que hoy gravitan sobre mis decisiones por compromisos adquiridos, haciéndome imposible gobernar para beneficio de las y los mexicanos y el engrandecimiento de una Patria libre y soberana. Es mi renuncia y la de mi gabinete en su totalidad, un acto de patriotismo que tiene como único objetivo el recuperar el camino del nacionalismo revolucionario y libertario que buscaron nuestros padres con la independencia y la revolución mexicana.

Aprovecho para informa al pueblo de México que ante los actos de mal gobierno realizados en los estados por militantes de mi partido el PRI y como líder natural de esa fuerza política, he instruido que para el 2018 mi partido no postule candidato, dando así la oportunidad de sanear los mandos y construir nuevos cuadros formados por jóvenes mexicanos que a partir del 2024 con la bandera revolucionaria como meta, con una nueva actitud fundamentada en la verdad, el compromiso con México y un conducta intachable, sean opción de gobierno.

Aprovecho para agradecer a Felipe Calderón su apoyo irrestricto desde mi candidatura, a Chente Fox el servilismo con el que me ha tratado, a martita su apoyo para La Gaviota en momentos aciagos y de presión nacional, al ejército mexicano que aplaudió mis reformas y obedeció el mandato de su Comandante Supremo aún en perjuicio de la República ¡La lealtad se aplaude y agradece!, y ni que decir de los líderes del PRI, PAN y PRD y congresista patriotas que por ignorancia, desconociendo los compromisos adquiridos por esta administración, pusieron el poco prestigio que les quedaba a las órdenes del Pacto por México. Finalmente agradezco a los mexicanos la confianza de aquellos que engañados o de buena fe depositaron en mi sus esperanzas.

Me retiro con la cabeza en alto, no por el deber cumplido que no pude honrar, sino por el valor que en este acto refleja mi amor por México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”

Estimado lector, ya llegaron las primeras críticas al presente artículo diciendo que más que una broma del día de los inocentes, parecen mis deseos para el 2017… Aprovecho para desearte un ¡Feliz Año!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.