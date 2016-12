60 mil gozaron de fiesta de Rubí

EL UNIVERSAL Publicada el

A la fiesta de los XV años de Rubí asistieron cerca de 60 mil personas en las dos sedes de la celebración, informó el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.



Dijo que dentro del operativo de seguridad desplegado para los municipios de Villa de Guadalupe y Charcas se reportó la llegada de aproximadamente 15 mil vehículos provenientes de distintas entidades de la República y de diversos puntos de Estados Unidos.



Se observaron vehículos con placas de Campeche, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, entre otros.



Leal Tovías destacó la masiva concurrencia a los XV años de Rubí, que se derivó de una nueva realidad social por la viralización de un video en redes sociales en el que el padre de la quinceañera hizo una invitación a todos.



Pese al fallecimiento del propietario de un equino que participaba en la carrera de caballos denominada "la chiva" y de una mujer que resultó lesionada, el funcionario afirmó que no se presentaron incidentes como ha ocurrido en eventos multitudinarios en otros estados.



El Secretario General de Gobierno explicó que la muerte de Félix Peña durante la denominada "chiva", que se realizaba en el predio de Laguna Seca, se debió a que este hombre no respetó los protocolos de seguridad establecidos previamente.



Dijo que Pedro Ibarra (tío de Rubí), uno de los organizadores, expuso que el ahora fallecido se encontraba "bajo los influjos del consumo de alcohol y fue arrollado por su propio caballo, por su imprudencia, como lo constataron las personas y los medios que presenciaron el hecho".



Leal Tovías precisó que la responsabilidad del Gobierno estatal por los XV años de Rubí fue mantener la presencia de diversas instituciones para dar certeza y seguridad a los asistentes.



Se crearon ocho estacionamientos dentro de las comunidades La Joya y Laguna Seca y se dejó un espacio para los campistas, a la vez que se proporcionaron baños e iluminación.



"Debemos tener muy claro que fue un evento único en el país, no sólo por el medio de comunicación que fueron las redes sociales sino por el número de asistentes, su lugar de procedencia y diversidad socioeconómica y las condiciones físicas del lugar", dijo Leal Tovías.



Por su parte, el titular de Protección Civil estatal, Roberto Farfán, mencionó que el baile de la quinceañera terminó a las 04:15 horas en el predio de la ex hacienda mezcalera e inició el desalojo ordenado de los asistentes que para entonces ya era menos del 50 por ciento de los 60 mil estimados.



Ante el desplazamiento masivo de vehículos desde la tarde-noche del 26 de diciembre y hasta la madrugada de este martes se presentaron congestiona,id tos debido a que los automovilistas formaron una fila de hasta 10 kilómetros sobre la carretera Villa de Guadalupe-Charcas.



En el operativo especial de seguridad por la fiesta de la quinceañera más famosa de México participaron elementos de Seguridad Pública estatal, Policía Federal, Protección Civil, las presidencias municipales de Charcas, Villa de Guadalupe, Matehuala, Venado, así como Bomberos, Cruz Roja y las Secretarías de Salud y Turismo.