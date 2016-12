Renuncia Director de Policía

REDACCIÓN | OSCARITO MIRALEJOS Publicada el

El Director General de Seguridad Pública, Christian Ortiz Muñiz, presentó su renuncia ante el H. Ayuntamiento debido a problemas de salud que le ocasionaron diversos reportes ciudadanos donde exponían que no sabe dirigir la corporación, además de ocasionar que más de 50 policías realizaran un paro de labores.



En los reportes que fueron entregados al presidente Édgar Castro Cerrillo, bajo firmas de los ciudadanos y policías, se exigía la renuncia de Ortiz Muñiz por no cumplir su plan de trabajo, por no atender las denuncias ciudadanas en materia de seguridad, no saber manejar a los elementos, ni apoyarlos laboralmente y no pagar lo que prometía en turnos extra.



En conferencia de prensa, Christian Ortiz en compañía del Alcalde, explicó que tomó la mejor decisión pues el estrés que estaba padeciendo a diario por las diversas denuncias ciudadanas, lo tenían mal de salud.

