Yo tampoco conozco el mar

REDACCIÓN | MIGUEL TORAL Publicada el

Nos fuimos a vivir a la Plata poco tiempo después de mi nombramiento como promotor cultural latinoamericano. El puesto lo había buscado con tanto ahínco, que cuando llegamos a Argentina ya había olvidado a qué íbamos. Por su parte, ella preparó las maletas, con tal mesura y exactitud quirúrgica, que la mudanza se convirtió en una simpleza, la más sencilla de las 8 que habíamos sufrido juntos.

Elegimos una casa con ventanal que daba exactamente a la avenida principal, al frente una casona vieja donde a veces Marea imaginaba ver a Borges, o su espíritu, o un gato negro que decía le daba suerte. Todas las tardes, luego del trabajo, solíamos ir a los quioscos a comprar revistas, buscando como un caza minas, sus artículos que seguían saliendo de vez en vez en la revista moderna de fitocultura doméstica. Ella escribía sobre plantas, yo sobre sus pies, y ambos eran textos para caminantes, pies que por ese tiempo tocaban de vez en vez la playa.

A Marea le gustaba la cocina, daba saltos en cacerolas preparando por horas artilugios comestibles que yo devoraba en segundos. Lo mejor era su arroz amarillo, que poco después aprendí a hacer. Nunca tuve una receta exacta, y aún hoy, creo que de intentarlo improvisaría un poco. Marea se viste a oscuras, aprovechando la luz de una farola que ilumina toda la habitación, y que a momentos odia. Sus quejidos son, o mejor dicho eran, como un concierto de Springsteen para mí. Ese ronroneo más abajo del Ecuador que me hipnotizaba y traía de un lado a otro: Un oleaje.

En la oficina del ministerio de cultura era otra cosa, los cabildeos y mentadas por conseguir lugares donde publicar se convirtieron en constantes. Por día se atendían seis reuniones, y en cada intermedio yo intentaba escribir un poco; a veces me salía un dibujo o una mierda. Casi siempre lo último: así que empecé a escribir teatro, dramas que aprovechaban cualquier instante para salir a colación en una pelea con ella por el mando, la pasta, o el dinero.

A Marea le costaba demasiado dejarme ir por esa puerta a la que sólo volvía a entrar cansado o con tumultos laborales, que a veces no cabían ni ahí. Le costaba, como a todos, desprenderse en un país que no conocíamos. Yo disfrutaba salir a cambiar el mundo, a crear la revolución. Regresaba hambriento. Ambos jugábamos a ser mayores, a tener a nuestro cargo un microcosmos donde el otro era el todo. Debo decir, y no para ganarte como lector ni mucho menos para reivindicarme, que le amaba, aun desde el odio le profesaba un amor absoluto.

Cada año, ella decidía viajar al otro lado del mundo para ver a esa familia lejana, de la que se exilió apenas pudo comprar un billete de avión. Esas fechas coincidían casi siempre con sus crisis o las mías, entendimos desde el inicio en México, que la lejanía a veces nos convenía para sobrevivirnos. Por eso cuando compró el billete para marzo no hubo sorpresa alguna, era parte de un ritual al que me preparaba desde una semana antes, subiendo a la agenda cuanto evento o reunión aparecía. Era fácil por esos días descubrirme sentado en reuniones atroces para publicar no sé qué cosas, pasear en parques postergando la insistente pregunta de qué iba a pasar luego de ella.

Preparábamos entonces una mudanza, una buena, que colocaba de pronto nuestra vida en la otra orilla de la ciudad, nuestra orilla con vereda, una casa autómata y nosotros al fondo.De camino al aeropuerto pensé en todas esas situaciones para no llegar: una llanta pinchada, un accidente de tráfico, un pasaporte hecho añicos; algo que la mantuviera en tierra por una temporada más. No pude. A las nueve con cuarenta y siete, sellaba el boleto de salida del estacionamiento, y volvía a La Plata en medio de una entrevista hecha a mí mismo sobre lo que iba a ocurrir. No supe más de ella hasta el transbordo en Santiago, la última llamada en la que pedía estuviéramos salvos, sanos y sin mudanza para su regreso.

Por ratos me es difícil recordar sus olores o esa voz que salía desde la cocina o la habitación, una especie de alarma vigía que censaba la calidad del aire, los sonidos extraños, la seguridad pues.

Vibraba. Todo Vibraba.

Miguel Toral. Editor, diseñador, escritor y director de teatro nacido en el estado de Guanajuato hace 27 años. Director general y fundador de la plataforma G_lfa de Arte y Cultura desde 2011 con presencia en Latinoamérica. Ha publicado cuentos y poemas en el marco del taller universitario Al taller.

