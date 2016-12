Repercute crisis financiera en el Hospital Regional

LAURA DANIELA DOMÍNGUEZ | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

La crisis financiera por la que atraviesa la Secretaría de Salud de Jalisco sigue afectando la cobertura médica, el servicio de radiografías y el suministro de insumos durante todo el 2016 en el Hospital Regional, lo que ha venido perjudicando principalmente a los pacientes.



Testimonios



Personal del Hospital Regional en Lagos de Moreno dio testimonio de una situación financiera critica que repercute en la calidad del servicio hacia el paciente, debido a la insuficiencia de insumos y medicamentos, problemas con el servicio de Rayos X, traslado de emergencias, rezago de salarios y falta de personal que impacta principalmente en la cobertura nocturna.



La etapa de remodelación del área de Rayos X ha mostrado un proceso lento que preocupa al personakl de servicios médicos.



“Sólo se pueden ofrecer radiografías de extremidades, esto es preocupante porque si llega al servicio una persona policontundida o politraumatizada a causa de un accidente de carro o moto, simplemente no podemos tomar radiografía encefálica. Ante la falta de personal, a veces ni siquiera tenemos quien opere las máquinas de Rayos X”, dijo uno de los empleados, quien pidió el anonimato.



Además, ante la falta de desahogo presupuestal el Hospital Regional no ha podido integrar a nómina a médicos especialistas que le den cobertura a todos los turnos.



“Al menos en el turno nocturno, habrá días que no tengamos ginecólogo o personal en rayos X. Tuvimos el caso de un paciente que tuvo que pagar a un anestesiólogo para que el ginecólogo pudiera realizar la cirugía”, añadió.



Personal médico reportó además que algunos pacientes se han quedado sin estudios o el tratamiento completo, porque tanto el paciente como el Hospital Regional no cuentan con recursos.