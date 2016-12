REDACCIÓN | SAL SI PUEDES Publicada el

El alcalde Héctor López Santillana y el síndico Carlos Medina Plascencia dijeron adiós al cargo.



Desde enero quedará como alcalde interino el síndico Luis Ernesto Ayala Torres.



“Prefiero regresar a Desarrollo Económico si el Gobernador me lo permite”, dijo Héctor López.



Mientras que Medina declaró: “No me hacen caso, me voy”.

Inocente palomita que te dejaste engañar: Hoy es Día de los Santos Inocentes