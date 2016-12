ASTERISCOS *** REELECCIÓN, LA HORA 

*** REELECCIÓN, LA HORA



A su regreso del receso, el 15 de febrero, el Congreso del Estado tiene varias urgencias que atender, una de ellas es la reforma electoral que ponga las reglas claras sobre la reelección de alcaldes y diputados.



*** ANTES DE MAYO



La reforma debe estar lista en mayo. Antes de vacaciones el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Éctor Jaime Ramírez, platicó con consejeros del IEEG del tema.



*** DERECHO EN 2018



La Comisión de Asuntos Electorales la preside el diputado verde Toño Méndez. No es un asunto para nada sencillo, la Constitución Local ya establece ese derecho y el 2018 será la prueba de fuego.

***AYUNTAMIENTOS



Y DIPUTADOS



El derecho a la reelección para los miembros del Ayuntamientos y diputados locales no es negociable, ya está en la Constitución. Los primeros pueden aspirar a un periodo consecutivo más mientras que los legisladores a otros tres, es decir, seis años al mando en ayuntamientos y hasta 12 años un legislador. Hoy es todo lo que sabemos, sobre el ¿cómo se va instrumentar esta reforma?, todo está en pañales.



*PROPUESTA DE TODOS



Las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado saben de la urgencia y de mayo como la fecha fatal. Para sacar la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato bastan 19 votos, los que tiene hoy el PAN con su mayoría, pero la apuesta es que sea una iniciativa que presenten de manera conjunta todos los partidos y aprobarla sin pleitos innecesarios.



*DIPUTADO Y EL IEEG



Para avanzar en el tema el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, se reunió el pasado 12 de diciembre con el consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, con consejeros integrantes de la Comisión de Reglamentos y Normatividad Electoral del IEEG y con el secretario ejecutivo, Juan Carlos Cano.



*REELECCIÓN Y PARIDAD



Las preguntas que hoy deben estar haciéndose los partidos políticos y sus representantes son muchas. De entrada cómo va ser posible compaginar dos derechos: el de la reelección y el de la paridad. Hoy hay 44 alcaldes hombres en Guanajuato pero sólo 23 podrían en todo caso pelear en sus partidos por ser otra vez candidatos, pues las otras 23 candidaturas deben forzosamente ser reservadas para mujeres.



*Y MUCHAS DUDAS...



No sabemos si los que aspiren a reelegirse deben o no separarse del cargo, por cuánto tiempo, cómo impactará la gobernabilidad de un Municipio si varios integrantes de un Ayuntamiento se separan. Lo que sí se advierte ya es que la reelección aplica únicamente para el mismo cargo y en el mismo distrito.



*IEEG OPINA



El consejero electoral presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, René Palomares Mendívil, ya envío al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Éctor Jaime Ramírez, un documento con algunas consideraciones del IEEG respecto a la reforma electoral local.



*POR SEPARARSE



Una postura es que deben separarse del cargo para buscar la reelección, pues eso garantiza la imparcialidad en el manejo de los recursos y se evita una propaganda gubernamental tendenciosa; así se aplica en Jalisco y el Estado de México. Aunque algunos consideran que sólo aplique para el Alcalde.



*POR QUEDARSE



Otros creen que no existe la necesidad de separarse del cargo y argumentan que la reelección implica la continuidad en el desempeño por la integridad del tiempo que fue electo, a fin de tener un vínculo más estrecho con los electores y abonar a la rendición de cuentas. El “pero” es el manejo de recursos públicos.



*DISTRITOS PERDEDORES



El Instituto Electoral también dice que es necesario modificar la ley local a fin de determinar los criterios que permitirán identificar los distritos, y también los municipios, que se consideren menos competitivos y evitar que candidaturas de un sólo género sean asignadas a éstos. Es decir, no mandar generalmente a las mujeres a cargos de elección predestinados a perder nada más para cumplir con la paridad.



*EN SUS MANOS



La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, por la que deben pasar estos temas para ser dictaminados, la integran: Juan Antonio Méndez (PVEM), presidente; Luis Vargas (PAN), secretario; y vocales: Juan Carlos Muñoz (PÁN), Alejandro Navarro (PAN) y Rigoberto Paredes (PRI).

***COMITÉS DE COLONOS



En León existen más de mil colonias, aunque únicamente 548 cuentan con un comité de colonos. Para 2017 existen 176 que terminan su vigencia y habrá que renovarlos. Esa chamba está a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano que comanda el panista Daniel Campos Lango, muy cercano al secretario del mismo ramo del Estado, y “delfín” del 2018, Diego Sinhué Rodríguez.



*LA INTEGRACIÓN



Los comités deben conformarse por vecinos electos democráticamente en asambleas públicas, duran tres años en funciones, sobra decir que no reciben ninguna remuneración por su representación social. Se conforman por un: Presidente, Secretario General, Tesorero, y responsables de áreas como Seguridad, Tránsito y Transporte; Educación, Cultura y Deporte; Infraestructura para el Desarrollo.

Amplían centro de capacitación en Silao

El plantel del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) en Silao está siendo ampliado con un edificio de aulas de dos plantas y con la construcción de un Núcleo Tecnológico, que se prevén concluir en enero.



El objetivo es mejorar los espacios para la formación de personas calificadas para el trabajo.



La inversión de la Secretaría de Obra Pública en esta obra es de 15.2 millones de pesos.



El IECA cuenta con 28 planteles en toda la entidad.