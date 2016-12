Carga completa

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

La próxima semana, cuando ponga gasolina con un 20% de aumento, sabrá que recibe la carga del gasto público directo al bolsillo. Ya no será Pemex quien pague con la renta petrolera, ya no serán los préstamos que consiguiera el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los que paguen la cuenta.



El País entrará al juego del libre mercado como en Estados Unidos. Los ciudadanos y empresas tendrán que pagar el precio del combustible según las tarifas internacionales, además del impuesto especial y el IVA. El aumento elevará otros precios que harán que la inflación en el 2017 se acerque al 5%. Según la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, la inflación deberá regresar al 3% en 2018.



El aumento, visto desde las finanzas públicas, era indispensable desde hace años porque los subsidios habían llegado a 200 mil millones de pesos al año. Ese dinero favorecía en el 70% a las familias de mayor ingreso. Era un impuesto regresivo.



El aumento y la subsecuente liberación de precios traerá consigo cosas buenas y malas. La buena es que el Gobierno tendrá que endeudarse menos y ayudará a equilibrar sus maltrechas finanzas. Eso dará estabilidad macroeconómica a la larga.



Si Hacienda ya no pide prestado, se mantendrán tasas de interés más moderadas y la seriedad del País en su presupuesto ayudará a contener la inflación a futuro. Parece una paradoja que aumentar precios en el corto plazo ayude a contenerlos en el futuro, pero así sucede. Venezuela tiene la gasolina más barata de Latinoamérica y vive en el infierno de la inflación de un mil 500% anual.



Otro beneficio será la conservación. A pesar del aumento, México tiene una de las gasolinas más baratas. En Europa puede valer hasta 40 pesos el litro porque siempre se han cobrado muchos impuestos. Noruega, a pesar de ser un País petrolero, jamás vende gasolina barata a sus ciudadanos.



Ahora estaremos un 50% por encima de la gasolina de estados como Texas, pero nos igualaremos con California, que también cobra muchos impuestos.



Otro beneficio será la inversión inmediata de empresas internacionales en la distribución y venta. Las gasolineras de Gulf, Mobil, Conoco y otras, entrarán a competir en el mercado. También tendremos inversión en refinerías y en petroquímica básica. La apertura comercial es lo mejor que puede suceder a un País. La cultura de la competencia ayudará.



Lo malo del aumento es el empobrecimiento de la población. Pagar más caro por el transporte, como sucederá a partir del 1 de enero, pondrá en mayores aprietos a la economía de las familias que no tienen alternativa para ir al trabajo salvo el transporte público. A nadie le es grato pagar un 20% más por un bien indispensable.



Además, sabemos que buena parte del aumento se debe a la carga de la burocracia de Pemex y a la rapiña permanente de gasolina sin que la autoridad sepa cómo impedirla. Eso también deberá cambiar, si es que el PRI tiene la intención de sobrevivir a las próximas elecciones.