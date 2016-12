Arremete Moreira contra líder de su partido

AGENCIA REFORMA | COAHUILA Publicada el

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira señaló que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa es un militante más que no puede coartar su libertad de buscar una diputación local y amenazó con dejar al partido sin militantes.



“Cuando dice el presidente Nacional del PRI que yo no puedo participar, que no es nadie para decir que yo no puedo participar, porque es un militante más, pues está a punto de darse una renuncia masiva de las bases del partido, entonces tiene que reflexionar el presidente en lo que dijo o quedarse sin militantes”.



Por otra parte Moreira cuenta ahora con un equipo gratuito de 14 abogados para demandar a todos los “bocones”, periodistas, dueños de medios y políticos que lo critiquen.



Entrevistado en casa de sus suegros, Moreira busca que todos sus críticos enfrenten las mismas acusaciones que él, como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y nexos con el crimen organizado.



“Hay una bola de bocones que se les ocurre tachar, y decir y engañar a la gente. Yo vivo ahora con mayores dificultades económicas que cuando antes de ser Gobernador, porque se me ha ido dinero en abogados, en estar demostrando mi inocencia y es muy fácil atacar y decir. Señalar a alguien”, dijo.



“Yo tengo ya un grupo de 14 abogados, jóvenes todos, que de manera gratuita, porque tienen una convicción amplia, para cualquiera que diga algo, a ver, demándalo de todo lo que me demandaron a mí, de todo”.



Moreira, quien ha demandado al investigador y columnista Sergio Aguayo y a otros reporteros, pidió a reporteros locales del medio Cuarto Poder Noticias, prisión para sus críticos.



“Yo creo que vamos a tener que construir unos tres o cuatro Ceresos pa’ meter a todos los bocones”.



“Desde periodistas, desde dueños de medios de comunicación, desde empresarios, desde el pelao bocón que está ahí diciendo cosas, desde políticos, desde gobernantes, desde miembros de partidos políticos. Son 14 jóvenes que son muy audaces, muy trabajadores y que yo lo único que pido es que los investiguen de lo mismo que a mí”.