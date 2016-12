Frena oposición ley en Veracruz

AGENCIA REFORMA | XALAPA, VER. Publicada el

Las bancadas del PRI y de Morena en el Congreso de Veracruz abandonaron la sesión de ayer en protesta por lo que consideraron incumplimiento de procedimientos legislativos.



Los legisladores, acompañados por diputados de Alternativa Veracruzana e independientes, salieron del recinto cuando se iba a discutir el dictamen de la Ley de Disciplina Financiera.



Los quejosos argumentaron que no contaban con la Gaceta Oficial y que no sabían que iban a discutir o a aprobar.



“No somos borregos, no vamos a levantar la mano a todo”, reclamó la diputada Eva Cadena, de Morena.



El reclamo tiene que ver también con el debate para elegir al nuevo Fiscal del Estado, que asumirá el cargo por nueve años.



Los opositores al PAN y al PRD, que en alianza lograron obtener la Gubernatura del estado en las pasadas elecciones, advirtieron de una “cargada” a favor del encargado de despacho Jorge Winckler, a quien señalan como cercano del Gobernador Miguel Ángel Yunes.



El lunes concluyeron las comparecencias de los candidatos a ese nombramiento, entre los que figuran, además de Winckler, Gerardo Ramos y Tania Vázquez.



Después de ese paso, este jueves será elegido el nuevo Fiscal en la sesión plenaria.



“Que quedé sentado que yo no vengo de ningún partido político, ningún grupo parlamentario y no está detrás de mi ningún grupo de poder”, expuso Ramos durante su comparecencia, en alusión a Winckler.



El catedrático de la Universidad de Xalapa fue el primer aspirante en comparecer ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del estado, presidida por Juan Manuel del Castillo González.



Ramos expuso su plan de trabajo a los diputados locales, en el que destacó la importancia de la defensa de los derechos humanos y llamó a garantizar el acceso a la justicia en Veracruz.



Vázquez, por su parte, demandó a los aspirantes presentar la declaración TresdeTres para evitar un conflicto de interés.



La consejera del organismo público local electoral advirtió sobre la corrupción y una deficiente capacitación del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).



En tanto, Winckler denunció ante los legisladores la existencia de aviadores, parque vehicular obsoleto, pago de rentas infladas, retención y desvió de fondos para la unidad antisecuestro.



Otro debate en el Congreso también se centra en el presupuesto para 2017, tema en el que las fracciones parlamentarias también llegan divididas.

Revisan Presupuesto en Veracruz



El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 presentado por la anterior administración del Gobierno de Veracruz implica el riesgo de un desastre financiero, advirtió Miguel Ángel Yunes.



Según un comunicado, el Gobernador veracruzano informó el lunes que se revisa a detalle el presupuesto de cada área para plantear a los diputados la necesidad de adecuarlo al Plan Veracruzano de Desarrollo y que tenga viabilidad financiera.



“Si el Congreso aprobara la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la manera que está planteada, a finales del próximo año viviríamos una situación de desastre financiero, al tener un déficit de más de 20 mil millones de pesos que no sería posible solventar de ninguna manera”, alertó.