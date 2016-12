Gasolinazo no afecta a diputados ni senadores

EL UNIVERSAL Publicada el

Además de los cuantiosos salarios que reciben mes con mes los 128 senadores y 500 diputados, están también vales de gasolina mensual.



A pesar del alza a las gasolinas que entrará en vigor en 2017, diputados y senadores no verán afectada su economía por el gasto de combustible. Aunque en el caso de la Cámara alta, los legisladores aseguran que desde septiembre pasado se eliminó esa prestación.



De acuerdo con información del Senado de la República, en 2015 se firmó un contrato por 6 millones 244 mil 280 pesos para vales de gasolina.



De acuerdo con fuentes administrativas del Senado y algunos senadores consultados, los legisladores dejaron de recibir los vales de gasolina en septiembre de 2016.



Antes de esa fecha, indicaron, disponían de hasta 5 mil pesos al mes por vales de gasolina si sus hogares estaban a menos de 250 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Sin embargo, los informes financieros del Senado no detallan cuánto se gastó en total a lo largo de 2016 por el rubro de vales de gasolina.



Mientras que la Cámara de Diputados realizó la contratación con la empresa Efectivales D. de R.L. de CV para proveer de vales de gasolina por 7 millones 768 mil pesos durante el 2016. Los vales se reparten a los diputados federales y a todo el personal de la Cámara baja.



Sin embargo, en la licitación no se informa cuánto reciben los diputados por mes, ya que la Cámara indicó que es responsabilidad de cada una de las áreas administrativas o legislativas, la distribución interna de los vales de gasolina a los legisladores y personal de San Lázaro que lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones.